Группа немецких католиков вручила Папе манифест, выражающий несогласие с некоторыми моментами «Синодального пути» в Германии

После общей аудиенции 5 января 2022 г. Папа Франциск уделил время группе немецких католиков, которые передали ему текст, озаглавленный «Новое начинание: Манифест за Реформу». В документе выражено несогласие с «Синодальным путем» в том виде, в каком его осуществляет католический епископат Германии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Catholic Culture.

Документ объемом 8 страниц, под которым подписались почти 6000 человек, был вручен понтифику в ходе регулярной общей аудиенции в среду.

«Синодальный путь», начатый при участии Немецкой епископской конференции в начале 2020 года и предполагающий радикальные реформы в жизни Церкви, – «нарушает мир церковных общин, знаменует отход от единства с Вселенской Церковью, наносит Церкви ущерб в области ее веры и открывает путь к расколу», пишут авторы «Манифеста».

По мнению экспертов, тот факт, что Папа лично принял делегацию консервативных католиков и принял из их рук документ, свидетельствует о его поддержке этой инициативы. Также следует отметить, что в Ватикане мессы для немецкой делегации отслужили председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и личный секретарь почетного Папы Бенедикта XVI архиепископ Георг Генсвайн.

В ноябре 2020 года Папа Франциск обратился к немецким епископам с посланием, в котором выразил обеспокоенность в связи с рядом радикальных предложений, включенных в программу «Синодального пути». Однако, отмечают авторы «Манифеста», епископы Германии «попросту проигнорировали» папские возражения.

Епископская конференция не может «выступать от лица всех католиков Германии и принимать за них обязательные решения», – говорится в тексте. Среди предложений, которые авторы документа считают совершенно неприемлемыми, названы женское священство, разрешение разводов и повторных браков, признание гомосексуальных союзов.

Ранее сторонники «Синодального пути» заявляли, что начатый ими процесс является необходимым ответом на скандал, вызванный сексуальными злоупотреблениями внутри Церкви. Напротив, авторы «Манифеста» считают, что речь идет об «инструментализации кризиса, возникшего из-за злоупотреблений, ради воплощения в жизнь хорошо известной церковно-политической повестки… либеральной церковной повестки».

Кроме того, авторы документа обвиняют сторонников «Синодального пути» – в лице клириков и работников церковных учреждений – в попытках «сохранить модель крайне институциализированной «Церкви», над которой они смогут сохранить контроль. Реформа в Церкви, говорится в «Манифесте», «никогда не становилась подлинным и глубинным обновлением без покаяния и ведущего к перемене всей жизни открытия Евангелия».