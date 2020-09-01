Гродненцы помолились за митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили на родину

Священник из Фарного костела Гродно пообещал передать митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы молятся о его скорейшем возвращении в Беларусь, сообщает Sputnik-Беларусь.

Больше сотни верующих прочитали 1 сентября молитву розария у входа в главный католический храм Гродно и посвятили их скорейшему возвращению первоиерарха Поместной Католической Церкви в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину. На совместную молитву у входа в Фарный костел собралось чуть более сотни горожан. Вместе со священниками они прочитали молитву, посвятив ее своему архипастырю, который в понедельник не смог попасть в Беларусь. Как сообщил прихожанам священник Денис Бразинский, он передаст митрополиту Минско-Могилевскому, что жители Гродно молятся о его скорейшем возвращении.

