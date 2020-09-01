Гродненцы помолились за митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили на родину

Гродненцы помолились за митрополита Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили на родину

Сентябрь 01, 2020

Священник из Фарного костела пообещал передать митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы молятся о его скорейшем возвращении в , сообщает Sputnik-Беларусь.

Больше сотни верующих прочитали 1 сентября молитву розария у входа в главный католический храм Гродно и посвятили их скорейшему возвращению первоиерарха Поместной Католической Церкви в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину. На совместную молитву у входа в Фарный костел собралось чуть более сотни горожан. Вместе со священниками они прочитали молитву, посвятив ее своему архипастырю, который в понедельник не смог попасть в Беларусь. Как сообщил прихожанам священник Денис Бразинский, он передаст митрополиту Минско-Могилевскому, что жители Гродно молятся о его скорейшем возвращении.

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