Государственный секретариат — самое близкое к Папе ватиканское ведомство

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин рассказал ватиканским медиа о работе Госсекретариата – органа, который теснее всех других учреждений сотрудничает с Папой в осуществлении его верховной миссии, а именно «быть постоянным и видимым началом и основанием единства веры и общения в Церкви».

Как пояснил кардинал Паролин, это сотрудничество охватывает корреспонденцию Святейшего Отца с епископами всего мира на разных языках, его общение с представителями других Церквей, христианских общин и других религий, с политическими властями разных стран, а также со всеми верными, рассеянными по миру.

Кроме того, деятельность Госсекретариата включает подготовку Папских документов – апостольских конституций, энциклик, речей и т.д., их официальный перевод на разные языки и публикацию.

Государственный секретариат занимается также организацией апостольских поездок Святейшего Отца. Госсекретариат курирует и взаимоотношения между Папой и различными ведомствами Римской Курии, координацию их работы в сферах, вовлекающих различные ведомства.

Всего Госсекретариат Ватикана состоит из трех отделов, или секций: это Отдел по общим вопросам, Отдел по связям с государствами и добавленный в 2017 году т.н. Третий отдел – Отдел по делам дипломатического персонала Святейшего Престола. Этот новый отдел занимается условиями жизни и повышением квалификации дипломатического персонала и сотрудничает с Папской церковной академией, где будущие дипломаты получают базовую подготовку.

В Госсекретариате, помимо духовенства, работают 103 мирянина, из них 55 – женщины: 25 монахинь и 30 мирянок. Одна из них – зам. секретаря Отдела по связям с государствами, возглавляющая работу сектора многосторонних отношений.

Госсекретарь Ватикана озвучил цифры, касающиеся расходов на содержание дипломатических миссий Ватикана: в 2020 году 128 нунциатур в 174 странах, 12 апостольских делегаций и 17 представительств при международных организациях стоили Ватикану около 23,8 миллиона евро.