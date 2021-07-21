Государственный секретарь Ватикана в ноябре посетит Швейцарию

Кардинал Пьетро Паролин посетит Швейцарию 6-8 ноября 2021 года. Визит ознаменует 100-летие восстановления дипломатических отношений между Святейшим Престолом и Конфедерацией.

Об этом 20 июля 2021 года сообщила местная конференция епископов. Ближайший помощник Папы Франциска должен был посетить Швейцарию в прошлом году, но этому плану помешала общемировая ситуация с коронавирусом.

Помимо встречи с Федеральным президентом Ги Пармеленом 7 ноября в предварительной программе визита запланирована Литургия в монастырской церкви в Айнзидельне, а также посещение часовни и скита Святого Николая во Флюэли-Ранфте. Там, согласно сообщению, члены Конференции швейцарских епископов лично встретятся с кардиналом-госсекретарем Святейшего Престола.

Дата 18 июня 1920 года стала важным днем ​​в истории двусторонних Ватикано-швейцарских отношений: тогда Федеральный совет страны решил выполнить пожелания Папской дипломатии и восстановить дипломатические отношения между Швейцарией и Святейшим Престолом. Таким образом, этот день ознаменовал конец почти 50-летнего перерыва в дипломатических контактах, последовавшего за резкой критикой Пием IX в адрес Kulturkampf в Швейцарии в 1873 году. В ответ Федеральный совет разорвал дипломатические отношения с Апостольской Столицей.

Сотрудничество между Швейцарией и Святейшим Престолом продолжается уже много веков. Швейцарская гвардия служит Папе Римскому с 1506 года, а нунциатура в Люцерне, основанная в 1586 году, стала второй иностранной миссией в Швейцарии (после французского посольства в немецкоязычном кантоне Золотурн).