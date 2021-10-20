Госсекретарь Ватикана встретился с премьер-министром Франции

Содействие миру на Ближнем Востоке, светский характер государства и сексуальное насилие в Церкви: эти вопросы были в центре встречи между госсекретарем Ватикана и премьер-министром Франции. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

18 октября в посольстве Франции при Св. Престоле состоялась встреча премьер-министра Франции Жана Кастекса с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, приуроченная к столетию восстановления дипломатических отношений между Францией и Апостольским Престолом: это произошло в 1921 году после семнадцатилетнего перерыва.

Во время переговоров госсекретаря и премьер-министра отношения между Францией и Ватиканом были определены как «сердечные и уважительные». Несмотря на то, что эти сто лет были отмечены также кризисами и непониманием, в отношениях между двумя государствами всегда преобладали диалог и взаимное доверие, подчеркнули Паролин и Кастекс.

Обращаясь к французскому коллеге, кардинал Паролин отметил успехи в сотрудничестве между Францией и Святейшим Престолом, в особенности подчеркнув, что они действуют «в полном созвучии» на Ближнем Востоке, желая содействовать миру и стабильности в этом регионе. «Каждый из нас, — сказал госсекретарь, — действуя в сфере собственной компетенции, желает внести собственный вклад в восстановление стран региона, подверженных жестоким испытаниям войной и насилием». Ссылаясь в особенности на ситуацию в Ливане, Паролин заявил, что «в целом Франция и Св. Престол разделяют общую мировую ответственность, хотя это и осуществляется с помощью различных средств и с разными целями».

В своем приветствии Кастекс остановился на вопросе светского характера государства, напомнив, что закон об отделении Церкви от государства в 1905 году положил конец семисотлетнему галликанству, вернув Церкви во Франции полную свободу. «Светскость, — пояснил премьер-министр, — вопреки мнению многих ничего общего не имеет со способом исключения религии из общественного пространства и из общественных дебатов, — она лишь очерчивает сферы вмешательства государства с одной стороны и религии – с другой. Речь не идет о конфликте трансцендентности, но только о том, чтобы вернуть республике то, что ей принадлежит, а Богу – то, что принадлежит Богу».

Не обошлось и без упоминания о недавнем докладе Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви, выявившем многочисленные и многократные случаи насилия над малолетними со стороны представителей духовенства на протяжении 70 лет. Кардинал Паролин со своей стороны заверил в обязательстве Церкви во Франции всецело сотрудничать с государственными властями «при сохранении природы, миссии и сакраментальной структуры Церкви». Кастекс заявил, что именно Церковь должна найти надлежащие способы выхода из кризиса, подчеркнув, что отделение Церкви от государства не означает отделения Церкви от закона.