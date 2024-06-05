Госсекретарь Ватикана будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин примет участие в международной конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии, передает ТАСС.

«Ватикан был представлен в качестве наблюдателя и на других подобных встречах ранее, и в этот раз представлять его будет государственный секретарь», – сообщили корреспонденту ТАСС в Зале печати Святейшего Престола.

Ранее в эксклюзивном интервью ТАСС папский посланник по Украине глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду, что эта встреча станет площадкой для подготовки дальнейших шагов по достижению мира. По его мнению, все без исключения должны сделать конкретные шаги.

Один из источников агентства сообщил, что президент Швейцарии Виола Амхерд передавала приглашение Папе Римскому Франциску во время аудиенции в начале мая, но понтифик сам участвовать во встрече не собирался.

В Зале печати подтвердили личное присутствие главы Римско-Католической Церкви на саммите Группы семи, который пройдет на юге Италии за два дня до швейцарской конференции. Однако пока детальной программы вероятных встреч понтифика нет.

Папа Римский впервые примет участие в работе «семерки». Его пригласила председательствующая в неформальном объединении экономически развитых стран премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она уточнила, что Франциск будет участвовать в сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.