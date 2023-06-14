Госпитализация Папы: состояние стабильно

Госпитализация Папы: состояние стабильно

Июнь 14, 2023

В очередном коммюнике Зала Печати Святейшего Престола отмечается, что послеоперационная реабилитация Папы Франциска проходит согласно ожиданиям. Передает русская служба Vatican News.

«Ночью Святейший Отец хорошо отдохнул. Анализы крови в норме», – сообщил 13 июня глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. , прооперированный в минувшую среду, также проходит дыхательную физиотерапию.

Представитель Апостольского Престола отметил, что утренние часы Папа посвятил работе, чтению, а также молитве в часовне больничной палаты, в которой после полудня он принял Таинство Святого Причастия.

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