Госпитализация Папы: состояние стабильно

В очередном коммюнике Зала Печати Святейшего Престола отмечается, что послеоперационная реабилитация Папы Франциска проходит согласно ожиданиям. Передает русская служба Vatican News.

«Ночью Святейший Отец хорошо отдохнул. Анализы крови в норме», – сообщил 13 июня глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. Папа Франциск, прооперированный в минувшую среду, также проходит дыхательную физиотерапию.

Представитель Апостольского Престола отметил, что утренние часы Папа посвятил работе, чтению, а также молитве в часовне больничной палаты, в которой после полудня он принял Таинство Святого Причастия.