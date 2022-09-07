«Горячие темы» в интервью Папы Франциска португальским СМИ

Папа Франциск назвал «трагической» ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием мирных переговоров по Украине. Эта тема была затронута среди прочих в интервью, которое Папа дал португальским телеканалам TVI и CNN 11 августа, передает русская служба Vatican News.

На вопрос журналиста о том, что он хотел бы сказать президентам России и Украины, Папа ответил:

«Не знаю. Я беседовал с обоими, оба были здесь у меня – не сейчас, а раньше. Я по-прежнему думаю, что идти вперед можно с помощью диалога. Знаете, кто не умеет вести диалог? Животные. Это чистый инстинкт. Если ты руководствуешься одним лишь инстинктом… Диалог же означает отложить инстинкт в сторону и слушать. Диалог – трудное дело».

В беседе с журналистами был также поднят вопрос о сексуальных преступлениях духовенства.

Папа отметил, что по-прежнему умалчивается тот факт, что сексуальное насилие над детьми происходит прежде всего в семье, о чем говорит официальная статистика – Папа назвал цифру от 42 до 46 процентов всех случаев насилия. Затем, подобные преступления совершаются в спортивных кругах, в клубах, в школах. Сексуальные злоупотребления духовенства составляют около 3 процентов. По мнению Папы, это не мало, — даже если бы речь шла всего об одном случае, речь идет о чудовищном преступлении. Для того, чтобы преодолеть эту язву, нужен совокупный подход: «К сожалению, культура сексуальных злоупотреблений широко распространена, есть даже порнофильмы с насилием над детьми». Существуют также сексуальные услуги по телефону, — это также часть «культуры насилия».

Папа решительно отверг какую-либо связь между сексуальными преступлениями духовенства и целибатом, — подобные преступления имеют место и в семьях.

Недавно Святейший Отец сделал необычные назначения в ватиканское ведомство, ответственное за назначение новых епископов: три женщины вошли в комиссию, оценивающую кандидатов на епископскую кафедру. Что же стало причиной такого беспрецедентного решения?

В его основе лежит «личный опыт», — ответил Папа, заметив, что «самые дельные характеристики для кандидатов в священство были даны женщинами их тех мест, где семинаристы проходили приходскую практику». Папа вновь подчеркнул, что женщина призвана продвигать в Церкви ее материнское измерение.

В ходе интервью Папу спросили о его музыкальных предпочтениях. «Мне нравится опера», — ответил Франциск, назвав своим любимым композитором Рихарда Вагнера.