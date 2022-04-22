Голландские цветоводы возродили традицию пасхального украшения площади Святого Петра в Ватикане

Голландские цветоводы возродили традицию пасхального украшения площади Святого Петра в Ватикане, хотя она едва не пресеклась за два года карантина, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

В канун Пасхи многие голландские католики были встревожены вестями о том, что 37-летняя пасхальная традиция цветочных отправок в Ватикан оказалась на грани срыва в 2022 году.

Нидерланды известны по всему миру своими цветочными плантациями, с которых уже четвертое десятилетие отправляются в дар на праздник разноцветные тюльпаны, нарциссы и гиацинты, чтобы украсить площадь Святого Петра на Пасхальную воскресную службу Папы Римского.

Красивый обычай пришлось прервать на два года из-за карантина во время пандемии коронавируса. Последний раз, в 2018 году, по сообщениям голландских СМИ, в Ватикан было отправлено более 50 тысяч цветов общим весом около 30 тонн, а по прибытии их расставляли 25 человек. Однако в начале 2022 года голландский флорист, который возглавлял эту благотворительную службу с 2015 года, сообщил, что у него иссякли средства и спонсоры для продолжения проекта. Уже казалось, что красивая традиция обречена, ей суждено пресечься.

Однако голландские католики в Риме и Нидерландах срочно мобилизовали всех неравнодушных и сделали все возможное, чтобы в этом году вновь украсить цветами площадь Святого Петра в дни празднования Воскресения Христова. «Мы вначале огорчились, а потом решили, что надо спасти эту прекрасную традицию, – заявил в интервью SIR, информационному агентству итальянских епископов, отец Антуан Бодар. – Если мистер Пол Декерс затрудняется с поиском спонсоров, почему бы не попытаться найти других цветочников для выполнения той же работы? Цветочный подарок от Нидерландов и провинции Голландской Церкви Папе Римскому – слишком прекрасный и особенный обычай, чтобы смириться с его утратой».

Отец Бодар служит настоятелем голландского храма Святых Михаила и Магнуса в Риме, что находится в боковой улочке всего в нескольких шагах от Ватикана. Он призвал своих единоверцев и соотечественников к мобилизации на эту богоугодную инициативу, и в начале апреля сообщил, что традиция спасена. В этом году проект возглавил флорист Пит ван дер Бург, взявшийся доставить и расставить цветы и декоративные растения перед Пасхальной службой. «Рад всем сообщить, что на Пасху голландское цветочное великолепие вновь можно будет увидеть на площади Святого Петра, – торжествовал настоятель в своем послании на веб-сайте храма 5 апреля. – Нас просто затопил и ошеломил поток откликов от флористов, спонсоров и многих других добровольцев. После активных консультаций с множеством заинтересованных лиц и организаций в Нидерландах и Ватикане, мы объединили усилия и заверяем католиков в том, что в этом году, после двух лет пандемии, голландские цветы вновь появятся на площади Святого Петра в Риме».

Цветы и растения прибыли в Ватикан в канун Пасхи специальным рейсом из Нидерландов. Перед отправкой 12 апреля, цветы благословил епископ Роттердамский Ханс ван ден Хенде, председатель конференции епископов Нидерландов.

«Эти цветы и декоративные растения выращены с великим мастерством и душевным теплом, – сказал епископ в цветочном парке Кекенхоф в Лиссе, цветочной столице Нидерландов. – Я благословляю их на путь в Рим, дабы они украсили великий праздник Пасхи, когда мы празднуем Воскресение Христово. Цветы озарят площадь Святого Петра, когда Папа Франциск произнесет свое благословение Граду и миру (Urbi et Orbi). Пусть в праздник Воскресения Господня это цветочное великолепие расцветит наше торжество. Бог дает всему цветущему силу и рост, а человеческим существам, подобно цветам, надлежит вносить свой вклад в творение Божье через данные нам таланты».

Ватикан заявил, что на эту Пасху 2022 года профессиональные флористы из Нидерландов и Словении вместе с садовниками Ватикана проработали всю Страстную пятницу, чтобы подготовить и закончить украшения к следующему дню. После своего пасхального благословения Urbi et Orbi, Папа Франциск по традиции поблагодарил Нидерланды за подаренные цветы.