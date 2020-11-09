9 ноября 1989 года началось разрушение Берлинской стены

9 ноября 1989 года правительством ГДР был открыт свободный проход граждан из Восточного в Западный Берлин. Одновременно жители Восточного Берлина начали разрушать Берлинскую стену подручными средствами, создавая стихийные проходы через границу. Полностью стена была снесена летом 1990 года.

Берлинская стена (Berliner Mauer) — комплекс инженерно-технических сооружений, существовавших с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года на границе восточной части территории Берлина — столицы Германской Демократической Республики (ГДР) и западной части города — Западного Берлина, который имел, как политическая единица, особый международный статус.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена странами антигитлеровской коалиции на четыре оккупационные зоны. Таким же образом была разделена столица Германии — Берлин. Из трех зон в 1949 году была создана Федеративная Республика Германия со столицей в Бонне; на территории советской зоны оккупации — Германская Демократическая Республика.

Восточная часть Берлина стала столицей ГДР. Западный Берлин имел, как политическая единица, особый международный статус, определявшийся совокупностью четырехсторонних договоров СССР, Великобритании, США и Франции.

Американские танки у «Чекпойнт Чарли» в октябре 1961 года.

Восточный Берлин занимал площадь 403 квадратных километра и был самым большим по численности населения городом Восточной Германии.

Западный Берлин занимал площадь 480 квадратных километров.

Поначалу граница между западной и восточной частью Берлина была открыта. Разделительная линия протяженностью 44,8 километров (общая протяженность границы Западного Берлина с ГДР составляла 164 километра) проходила прямо по улицам и домам, реке Шпрее, каналам.

Официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.

В 1958 году между СССР и Западом произошла конфронтация из-за разногласий по поводу будущего статуса Западного Берлина.

В августе 1960 года правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как «экономическую войну».

Ситуация усугубилась летом 1961 года. Экономическая политика ГДР, направленная на то, чтобы «догнать и перегнать ФРГ», и соответствующее увеличение производственных норм, хозяйственные трудности, насильственная коллективизация 1957-1960 годов, более высокий уровень оплаты труда в Западном Берлине побуждали тысячи граждан ГДР уезжать на Запад.

В 1949-1961 годах ГДР и Восточный Берлин покинуло более 2,7 миллиона человек. Поток беженцев почти наполовину состоял из молодежи в возрасте до 25 лет. Ежедневно границы берлинских секторов пересекало в обоих направлениях около полумиллиона человек, которые могли сравнивать условия жизни тут и там. Только за один 1960 год на Запад переселилось около 200 тысяч человек.

7 августа 1961 года на заседании политбюро Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ. 12 августа соответствующее постановление было принято правительством ГДР.

Ранним утром 13 августа 1961 года на границе с Западным Берлином были установлены временные заграждения, а на улицах, соединяющих Восточный Берлин с Западным, разрыта булыжная мостовая. Силами подразделений народной и транспортной полиции, а также боевых рабочих дружин было прервано все транспортное сообщение на границах между секторами. Под строгой охраной пограничников ГДР восточноберлинские строители приступили к замене пограничных ограждений из колючей проволоки бетонными плитами и пустотелыми кирпичами.

Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе

В комплекс пограничных укреплений были также включены и жилые здания на улице Бернауэр-штрассе (Bernauer Strasse), где тротуары стали теперь относиться к западноберлинскому району Веддинг (Wedding), а дома на южной стороне улицы — к восточноберлинскому району Миттэ (Mitte).

Тогда правительство ГДР велело замуровать двери домов и окна нижних этажей — попадать в свои квартиры жильцы могли только через вход со двора, который относился к Восточному Берлину. Началась волна принудительного выселения людей из квартир не только на улице Бернауэр-штрассе, но и в других пограничных зонах.

Строительство стены было завершено практически в течение десяти дней. Одновременно с возведением стены были оборваны коммуникации, линии метро и других транспортных средств. Пограничники ГДР получили приказ, разрешающий применение оружия на поражение.

Кварталы Восточного Берлина за стеной. Вид со стороны Западного Берлина. 1968 год.

Для жителей Западного Берлина, граждан ФРГ и иностранных граждан министерство внутренних дел ГДР установило семь уличных и один железнодорожный пункт для перехода через границу. Жителям Восточного Берлина и гражданам ГДР пересечение границы запрещалось.

С 1961 по 1989 год на многих отрезках границы Берлинская стена несколько раз перестраивалась. Сначала она была построена каменной, а потом была заменена железобетонной. Из простого заграждения стена превратилась в настоящее оборонительное укрепление.

Разделенный Берлин за несколько лет до воссоединения.

К 1989 году внешняя стена состояла из бетонных блоков высотой 3,6 метра. За ней следовал забор из металлической сетки, контрольная полоса и линия освещения. За линией освещения был ров, призванный предотвратить проезд автомобилей, затем — дорога для военных колонн. Сразу за ней была протянута проволока, к которой были привязаны поводки для собак, затем сигнальное заграждение и наблюдательные вышки. За вышками следовало контактное заграждение. В некоторых местах были установлены две бетонные стены по обе стороны гигантского заграждения, или бетон с западной стороны заменял металлический забор.

По состоянию на июнь 1989 года, общая протяженность Берлинской стены составляла 155 километров, внутригородская граница между Восточным и Западным Берлином — 43 километра, граница между Западным Берлином и ГДР (внешнее кольцо) — 112 километров. Количество наблюдательных вышек — 302; бункеров — 20; приспособлений для сторожевых собак — 259.

Несмотря на жесткие меры против попыток «незаконного пересечения границы», люди продолжали бежать «через стену», используя канализационные трубы, технические средства, сооружая подкопы.

Западноберлинская пара смотрит на кварталы Восточного Берлина со специально установленной платформы в районе Нойкельн, апрель 1983 года.

С 1961 года по 1989 год у Берлинской стены не менее 136 человек были убиты или погибли в непосредственной связи с пограничным режимом ГДР: при попытке преодолеть пограничные укрепления были застрелены 98 человек из числа беглецов; 30 человек, не имевших намерения бежать, были застрелены или погибли в результате несчастного случая; во время несения службы погибли восемь пограничников ГДР. Кроме того, 251 человек, как с Востока, так и с Запада, погиб при пересечении границы до, во время или после проверки на берлинских пограничных переходах.

Снос Берлинской стены. Потсдамер-плац, 12 ноября 1989 года.

9 ноября 1989 года новое правительство ГДР объявило о беспрепятственном переходе из Восточного Берлина в Западный и свободном возвращении обратно. Около 2 миллионов жителей ГДР побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены.

Официальный демонтаж был произведен в январе 1990 года, часть стены была оставлена как памятник истории.



По материалам РИА Новости