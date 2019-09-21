Главное событие октября: Синод епископов по Амазонии и его значение для Вселенской Церкви

На предстоящем Синоде епископов будут затронуты вопросы взаимоотношения между Церковью и властью в контексте нарушений прав человека, а также пути евангелизации: как из «Церкви посещающей» стать «Церковью, которая остаётся»? Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Сборник статей, посвященных предстоящему Синоду по проблемам Амазонии, вышел под редакцией главного редактора журнала «La Civilta’ Cattolica» иезуита Антонио Спадаро. В предисловии к брошюре, озаглавленной «Почему был созван Синод по Амазонии», Спадаро напоминает, что эта ассамблея призвана «ответить на пожелание некоторых Епископских конференций Латинской Америки, а также на просьбы многих пастырей и верных из других регионов мира». Объявляя о Синоде, Папа Франциск подчеркнул, что это необходимо для «выявления новых путей евангелизации этой части Народа Божьего, в первую очередь коренного населения, нередко забытого и лишенного перспективы на спокойное будущее, в том числе и по причине кризиса дождевых лесов Амазонии, которые являются ʺлегкимиʺ первостепенной важности для нашей планеты». Таким образом, Папа ставит в центр вопрос евангелизации и поиска новых путей, с особым вниманием к коренным народам и к экологическому кризису, учитывая, что леса Амазонии составляют 40 процентов всех тропических лесов планеты. Над этим регионом нависает угроза, исходящая прежде всего от добывающей промышленности.

В документах, предваряющих Синод, подчеркивается, что коренные народы Амазонии могут многому научить всех нас: тысячелетиями они заботились о своей земле, о водных и лесных ресурсах, сумев сохранить их до наших дней. Одним из основных вопросов, который будет обсуждаться на Синоде и который имеет общецерковное значение, заключается в следующем: как из «Церкви, которая посещает», превратиться в «Церковь, которая остается»? Будет поднят вопрос соотношения Церкви и власти, а также защиты прав тех, кто борется за справедливость. Еще одна тема – это диалог местных духовных традиций с христианством: один из авторов сборника Араужо душ Сантуш рассуждает о том, где и как посреди групп индейцев этого региона можно обнаружить присутствие Бога и даже найти сходство со Словом Божьим и почему эти традиции могут научить людей бережному отношению к Божьему творению в духе целостной экологии.