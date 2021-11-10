Глава внешнеполитического ведомства Ватикана на Смоленской площади (ФОТО)

Предлагаем нашим читателям фоторепортаж о встрече и совместной пресс-конференции по итогам переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Москва, Смоленская площадь, МИД России, 9 ноября 2021 года:



Источник фото — сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации