Глава внешнеполитического ведомства Ватикана на Смоленской площади (ФОТО)
Предлагаем нашим читателям фоторепортаж о встрече и совместной пресс-конференции по итогам переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с Секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Москва, Смоленская площадь, МИД России, 9 ноября 2021 года:
Источник фото — сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации
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