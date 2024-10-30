Глава СИНФО заявил, что квадробинг не представляет угрозы традиционным ценностям

Квадробинг не представляет какой-то очевидной угрозы традиционным для России ценностям, этой теме уделяется сегодня слишком много внимания, и у РПЦ нет никакой официальной позиции в связи с этим. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Владимир Легойда.

«Квадроберы, я так аккуратно скажу, мне пока не представляются очевидной какой-то угрозой. Мне кажется, что мы слишком много стали вдруг об этом говорить. <…> В данном случае нет никакой официальной позиции Церкви, и, собственно, и не должно быть, — это не та тема, по которой Церковь должна занимать какую-то официальную позицию», — сказал Легойда в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом он ответил на вопрос ведущей, видит ли Русская Православная Церковь какую-то угрозу со стороны в том числе квадроберов в плане насаждения нетрадиционных для России ценностей.

Квадробинг или квадробика — это подражание животным, в основном им увлекаются дети, некоторые из которых любят есть корм домашних животных, играть в масках кошек или собак и, подражая им, передвигаться на четвереньках. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.



Источник: ТАСС