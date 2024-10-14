Глава Патриаршей комиссии РПЦ считает, что квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологи

Квадробинг — не детская игра или спорт, а опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию антиценностей — множественности гендеров и ЛГБТ-идеологии (движение признано в России экстремистским и запрещено), заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, призвав принять меры по защите общества от этой и подобных субкультур.

Квадробинг — молодежная субкультура, представители которой имитируют животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в России как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с «ушками», или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое — когда остаются такими «зверьками» в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных. Был случай, когда родитель по просьбе ребенка даже привел его в ветклинику. Отличие нормального поведения от нового движения простое: квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*», — сказал Лукьянов.

По его словам, в последние годы ЛГБТ-движение на Западе «взяло прицел на обработку молодого поколения». «Для «перепрошивки» подрастающего поколения ЛГБТ-сообществом создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ субкультур. Среди них особенно выделяется фурри и терианы, которые объединяет «поиск зверя» в человеке. Квадроберы это условно «подготовительная группа» школьного возраста, где только начинается разговор о зверином «гендере» в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — пояснил священник.

Он отметил, что группы фурри в США и Европе стали «удобной «прихожей» в сообщества извращенцев и, что особенно опасно, педофилов, так как маска стирает не только половую идентичность, но и возраст». В России, продолжил он, лидеры этих сообществ «также имеют очень специфический круг связей», и призвал «вспомнить известную благодаря СМИ историю, когда в Москве был арестован организатор подпольных фурри-вечеринок, которого застала со своей несовершеннолетней дочерью мать ребенка».

«В этой технологии вовлечения можно выделить несколько этапов воздействия. Сначала для привлечения детям дается позитив: общение, спорт, творчество, раскрытие себя, так они вовлекаются в активность, которая со временем делает их «не такими» и вызывает порицание в обществе. В результате дети чувствуют себя в одной тарелке с ЛГБТ-адептами, ощущая свою искусственно сформированную «альтернативную», в данном случае, «звериную» личность. Таким образом, происходит сбой идентичности в период формирования личности подростка. Ведь теперь в его теле может появиться «новая идентичность», в том числе другого пола. Фактически, до подключения к экстремистской ЛГБТ-идеологии остаётся один шаг, ребёнок уже готов принять множество гендеров и идентичностей», — рассказал Лукьянов.

И тут, считает священник, новоиспеченного квадробера «подхватывают старшие по возрасту «наставники» — фурри и терианы, где уже взрослые люди развращают малолетних». «В итоге создаётся замкнутая извращенная социальная среда, где можно без страха выражать свою новую идентичность. А за этим, как мы видим на примере стран Запада, идет защита прав и борьба с дискриминацией, противопоставление традиционному социуму», — добавил глава патриаршей комиссии.

«То есть квадробинг — это мимикрирующая под спорт и игру система вовлечения в деструктивную идеологию ЛГБТ через постепенное связывание звериной идентичности с понятием множественности гендеров и вытеснения из сознания ребенка понятия о семье как о брачном союзе мужчины и женщины, мужском и женском полах. И если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», — заключил собеседник агентства.