Глава Конституционного суда РФ выступил против отмены моратория на смертную казнь
России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», — сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме в среду.
Он отметил, что дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания «в двух соседних республиках». В связи с этим Зорькин подчеркнул, что для отмены моратория пришлось бы принять новую Конституцию РФ.
«Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин.
Он напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания Конвенции — запретить смертную казнь, ратифицировав Протокол №6. Проект закона о ратификации был внесен президентом РФ в Государственную Думу еще в 1999 году. Он не был отклонен и, с юридической точки зрения, указал Зорькин, все еще находится на рассмотрении.
По его мнению, к текущему моменту «на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни», и не следует «переводить стрелки в обратном направлении».
Источник: Интерфакс
Фото: Kremlin Pool/Globallookpress
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