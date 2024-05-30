Глава Конференции католических епископов России госпитализирован

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Дорогие братья и сестры, владыка Павел госпитализирован из-за проблем с кишечником, решается вопрос об операции. Просим молиться о скорейшем выздоровлении и крепости духа для владыки», — говорится в сообщении о. Кирилла на ВК-страничке Информационной службы Архиепархии.

Павел Пецци родился 8 августа 1960 года в Русси, Италия. Рукоположен в священный сан в 1990 году. В 1995 году стал первым главным редактором «Сибирской католической газеты». В 2007 году получил назначение на кафедру Архиепархии Божией Матери в Москве. С 2012 года – член Папского совета Cor Unum.