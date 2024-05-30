Глава Конференции католических епископов России госпитализирован

Глава Конференции католических епископов России госпитализирован

Май 30, 2024

Глава Конференции католических епископов России архиепископ госпитализирован, решается вопрос об операции, сообщил генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Дорогие братья и сестры, владыка Павел госпитализирован из-за проблем с кишечником, решается вопрос об операции. Просим молиться о скорейшем выздоровлении и крепости духа для владыки», — говорится в сообщении о. Кирилла на ВК-страничке Информационной службы Архиепархии.

Павел Пецци родился 8 августа 1960 года в Русси, Италия. Рукоположен в священный сан в 1990 году. В 1995 году стал первым главным редактором «Сибирской католической газеты». В 2007 году получил назначение на кафедру Архиепархии Божией Матери в Москве. С 2012 года – член Папского совета Cor Unum.

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