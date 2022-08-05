Глава епископата Казахстана: Папа принесёт нам модель братства

В интервью Vatican News президент епископской конференции Казахстана монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра заявил: участие Святейшего Отца в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (14 и 15 сентября) «станет большим достижением», потому что Папа Римский является самой важной и признанной международной фигурой в области продвижения диалога между нациями, культурами и религиями.

Епископ выразил надежду, что «слова, которые Папа Франциск произнесёт во время визита, воспримутся с энтузиазмом, чтобы в будущем этот конгресс превратился в подлинную мастерскую мира во всём мире». Присутствие Святейшего Отца «подчеркнёт призвание этой страны быть примером мирного сосуществования между различными этническими группами и религиями». Визит Папы Римского, отметил прелат, всегда является стимулом для того, «чтобы не была утрачена соль, не угас свет, которые мы, католики, призваны нести в этой стране». Этот визит станет моментом благодати, призванным помочь ученикам Иисуса Христа обновить веру, надежду и милосердие. «Таким образом, – отметил иерарх, – через нас вся страна может обрести большее благословение, ибо подлинное свидетельство веры – это благое приобретение для всех, кто живёт среди нас. Многое зависит от нашей личной верности Евангелию».

По словам епископа, в этом году центральной темой конгресса в Нур-Султане станет «изучение и оценка роли, которую религиозные лидеры призваны играть в духовном и социальном развитии человечества в период после пандемии коронавируса». Во время встречи будут проведены несколько презентаций и круглых столов, а также будет опубликован совместный итоговый документ.

Отвечая на вопрос об «измерении, роли и плодах межрелигиозного и межкультурного диалога в Казахстане», монсеньор Мумбиела Сьерра сказал:

«Вступив на путь независимости 30 лет назад, Казахстан хотел, чтобы гармония между различными религиями – наряду с единством между многими этническими группами – стали социальными столпами в созидании процветающей страны. На протяжении всех этих лет правительство способствовало диалогу, взаимопониманию и дружбе между религиозными лидерами городов, областей или регионов. Даже в официальном календаре есть один день в году, 18 октября, посвящённый духовному согласию: по случаю этой даты обычно проводятся круглые столы и совместные торжества.

По словам епископа, этому диалогу способствует Католическая Церковь, активно участвуя в нём на региональном и национальном уровнях и – что самое важное – на личном уровне, «потому что между пресвитерами, епископами и представителями других вероисповеданий, христианских и нехристианских, устанавливаются искренние дружеские отношения». Поместная Католическая Церковь прививает этот дух своим верующим, «чтобы общественное сожительство зиждилось на ясных и прочных принципах братства и мирного сосуществования между людьми разных культур и религий».

Размышляя о перспективах развития межрелигиозного и межкультурного диалога в Казахстане, епископ Мумбиела Сьерра подчеркнул:

«За последние 30 лет были приложены огромные усилия, и не стоит снижать этот уровень. Как известно, социальные обстоятельства, на которые также влияет международная жизнь, могут измениться в одночасье. Вот почему мы не можем останавливаться на достигнутом, но должны продолжать в том же духе. Евангелизация – это также укрепление социального сосуществования через диалог и добросердечность между теми, кто исповедует разные религиозные убеждения или не исповедует их вовсе».

Епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра, ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы, недавно был избран президентом Конференции епископов Центральной Азии. Перед микрофонами Ватиканского радио он ответил на вопрос о роли межрелигиозного и межкультурного диалога для других стран, входящих в церковное объединение, которое он представляет:

«В каждой стране свои особенности, и наша новая конференция епископов очень разнообразна в этом отношении: как нетрудно догадаться, Казахстан сильно отличается от Афганистана. Например, все наши страны – это страны с мусульманским большинством, за исключением Монголии, где большинство составляют буддисты. <…> Мы не паломники в поисках недостижимого единства, а свидетели общения, которое уже пребывает в наших сердцах: единый Бог живёт в наших душах и вверяет нам миссию, чтобы все мы, созданные по Его образу и подобию, могли насладиться Его жизнью и любовью».