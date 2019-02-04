Гентский алтарь в 2020 году переедет на новое место

Реставрация знаменитого шедевра братьев ван Эйк — Гентского алтаря (1432) — началась осенью 2012 года и близится к завершению. Она подарила сенсацию: уже сейчас ясно, что главный символ алтаря выглядел совсем не так, как мы привыкли думать.

Реставрацию Гентского алтаря (1432) планируют в основном завершить к 2020 году. Он объявлен во Фландрии годом Яна ван Эйка в рамках программы «Фламандские мастера».

Гентский алтарь состоит из 24 частей (одна из которых утрачена), его высота 3,5 м, ширина в раскрытом виде 5 м. Центральная нижняя панель Гентского алтаря с поклонением агнцу, самая многофигурная часть произведения Яна ван Эйка (его соавтор и брат Хуберт только начал работу), сейчас находится в Музее изящных искусств (MSK) Гента. Через стеклянную стену мастерской посетители могут наблюдать за реставраторами, не мешая им. Как рассказал искусствовед, спикер музея Ливен ван ден Абеле, начавшуюся осенью 2012 года реставрацию проводит бригада из восьми человек из Королевского института художественного наследия (KIK-IRPA), над панелью с агнцем работают двое специалистов. Реставраторы расчищают примерно 3 кв. см в день. Боковые створки алтаря уже возвращены в собор. Предполагалось, что реставрация займет пять лет, но в процессе выяснилось, что на раскрытие оригинала потребуется гораздо больше времени. Реставратор Кэтлин Фройен сообщила нашей газете, что позднейшие записи в несколько слоев покрывали более 70% боковых створок, а «Поклонение агнцу» было записано на 45%.

Собор Святого Бавона в Генте. Фото: Lukasweb.be

В то же время большой радостью оказался тот факт, что повреждения оригинального красочного слоя составляют всего 3–5% — это, как говорят на профессиональном жаргоне, «точечные утраты». Никакой необходимости переписывать шедевр не было. Но его поновления начались уже в XVI веке — считается, что именно тогда изменили авторский замысел в отношении агнца. Известные мастера той эпохи Ланселот Блондель и Ян ван Скорел сделали его более крупным и похожим на обычную овцу в соответствии с тогдашними вкусами и, возможно, пожеланиями заказчика — императора Карла V. Хотя реставрации проводились и в 1950-е, и в 1980-е годы, удивительно, как на протяжении долгого времени никто не обращал внимания на то, что у агнца были видны четыре уха (из-под двух новых проглядывали расположенные ниже авторские). Это можно объяснить лишь огромным пиететом перед ренессансным шедевром.

Гентский алтарь в закрытом виде. Фото: www.lukasweb.be — Art in Flanders

Летом этого года публике был представлен новый «лик» агнца, гораздо более приближенный к пропорциям человеческого лица, с огромными глазами. В этом изображении заключен парадокс: Ян ван Эйк знаменит как кропотливейший реалист, но здесь он отступил от своих правил, чтобы подчеркнуть мистическую сущность агнца, глазами которого на нас как будто смотрит сам Христос, чью жертву и символизирует вся сцена.

Голова агнца до (слева) и после реставрации. Фото: Sint-Baafskathedraal Gent, Lukasweb.be-Art in Flanders vzw, photo Kik-Irpa

Как сообщает информационная таблица в соборе Святого Бавона, стоимость реставрации Гентского алтаря сейчас составляет €1 889 197 — сумма названа с удивительной точностью, основную часть расходов взяло на себя правительство Бельгии. Вообще, тут все делают с максимальной публичностью. Окончание второго этапа реставрации назначено на конец 2019 года, а третий завершающий этап (верхние центральные панели) начнется в 2021 году.

Процесс реставрации «Поклонения агнцу». 19 июня 2018 г. Фото: Reporters/Polet. Reporters / POLET/TASS

к 2020-му в соборе будут проведены работы по устройству нового места для алтаря и более удобной логистики для многочисленных паломников к шедевру. Сейчас тут царит настоящая путаница, сбивающая с толку даже самых искушенных посетителей. Сначала туристов ведут в семейную капеллу Йоса Вейдта, для которой Гентский алтарь и был исполнен. Она крошечная, вмещает не более десяти человек. Многие прямо там начинают впадать в благоговейный экстаз, но экскурсоводы их разочаровывают: сейчас тут помещена лишь фотокопия шедевра. Настоящий алтарь находится в другой части собора, слева от входа. В 1980-е годы для него был построен металлический короб с микроклиматом, лишающий возможности увидеть шедевр в его естественном окружении. Но и там вместе с оригинальными панелями выставлены копии — и тех частей, что находятся на реставрации, и копия украденных в 1934 году «Благочестивых судей» — нижней левой панели, которую так и не нашли. Отдельно висят еще две копии — створок с Адамом и Евой, но одетых — как памятник цензуре XIX века, когда было велено записать наготу прародителей человечества.

Братья ван Эйк. «Поклонение Агнцу». Центральная часть Гентского алтаря. 1432. Фото: www.lukasweb.be — Art in Flanders

Алтарь собираются переместить в капеллу напротив той, где он первоначально находился. «Она более просторная, позволяет создать там музейный микроклимат, но при этом сохранить исторический дух. Для маломобильных посетителей будет создан отдельный вход с лифтом — сам собор является памятником, но разрешение получено, так как необходимые конструкции будут скрыты», — рассказал Бен де Врендт, представитель VISITFLANDERS.

Хуберт и Ян ван Эйки. «Гентский алтарь». 1432. Собор Святого Бавона, Гент. Фото: www.lukasweb.be — Art in Flanders

Посетителей планируется сначала приглашать в огромную крипту собора, где им предложат надеть очки VR, чтобы они могли в картинках проследить всю драматичную и запутанную историю алтаря — от вида мастерской братьев ван Эйк до станка, с помощью которого немецкие музейщики распилили вдоль одну из створок. И уже после этого зрители увидят сам шедевр. Будет открыт для публики и сад епископа при соборе. В университете Гента защищена диссертация по описанию всех видов растений, изображенных у ван Эйка, их около 60. Они и будут высажены в саду.

Ливен ван ден Абеле верит, как и многие его соотечественники, что украденная створка алтаря не уничтожена. «Я жду, что случится чудо и ее вернут наследники похитителей — сейчас очень хороший повод это сделать».



Источник: The Art Newspaper Russia