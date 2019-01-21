Генконсул США во Владивостоке окунулся в крещенскую купель

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс окунулся в крещенскую купель в Амурском заливе.

Видео с купаниями опубликовал на официальной странице Кийса в Facebook сотрудник генконсульства Дэррен Тис. На нем видно, как дипломат трижды окунается в купель и крестится. Сам Майкл Кийс на обложку в Facebook поставил свое фото в проруби.

«Почему я окунаюсь в прорубь? Это старинная русская традиция. С давних времен в прорубь погружались, чтобы почувствовать прилив сил, укрепить здоровье и иммунитет. И это здорово делать вместе с другими», — сказал Кийс на видео.

Даррэн Тис также искупался в ледяной воде. «Как провести в этот день обеденный перерыв? Конечно, отправиться со своими коллегами окунуться в прорубь, прорубленную во льду Амурского залива! В этом году я делал это уже второй раз. А вот моя супруга Римма испытала эти ощущения впервые», — написал он.

В прошлом году сотрудники генерального консульства США во Владивостоке также окунулись в прорубь во время крещенских купаний (см. верхнее фото). К генконсулу тогда присоединился и его сын Эндрю Кийс.



Источник: РИА Новости