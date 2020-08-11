Генеральный министр Ордена францисканцев обратился к сестрам-клариссинкам по случаю дня памяти святой Клары Ассизской

По случаю дня литургической памяти святой Клары Ассизской генеральный министр Ордена Братьев Меньших (OFM) брат Майкл А. Перри обратился ко всем «Бедным Дамам» (монахиням-клариссинкам) с посланием, озаглавленным «Господь не спасает нас от истории, но в истории». В нем Генеральный Министр вспоминает о крайнем одиночестве Клары в последний период ее жизни, когда она была тяжело больна, прикована к постели, так что даже не смогла посетить главную Рождественскую Мессу, и сопоставляет ее одиночество с одиночеством Господа нашего в Гефсиманском саду и с одиночеством многих наших братьев и сестер, которые находятся сегодня в режиме изоляции по причине пандемии COVID-19.

Брат Майкл Перри указывает, что обители клариссинок, дабы остановить распространение пандемии, были вынуждены придерживаться жесткого режима каратнтина, так что их насельницы зачастую могли лишь слушать радиотрансляции богослужений, будучи заперты в своих кельях. Однако же, по словам автора послания, «Господь не спасает нас от истории, но внутри истории. Он не спасает нас от пандемии, но в в пандемии. Он не спасает нас от одиночества, но в одиночестве. Он не спасает нас от страха, но в самих наших страхах». Парализованная, запертая в своей келье святая Клара отошла ко Господу в окружении целого сонма небожителей, таким же образом и мы, даже будучи в изоляции, на самом деле не одиноки.

Генеральный министр также призвал всех тех, кто пострадал от экономических и социальных последствий пандемии, в том числе и сестер-клариссинок, к упованию на Провидение Божие, к открытости и солидарности. Монастыри «Бедных Дам» изначально были призваны стать «оазисами мира, спокойствия, надежды и сострадания», таковыми они должны оставаться и теперь, во время пандемии.

Полный текст послания брата Майкла А. Перри на английском, итальянском или испанском языках можно найти здесь.