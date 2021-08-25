Гаити: Церковь помогает жертвам землетрясения

После разрушительного землетрясения на Гаити Католическая Церковь вышла на помощь пострадавшим, но её работа затруднена сложной общественной обстановкой, коррупцией и активностью вооружённых группировок. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Число жертв стихийного бедствия, поразившего Гаити 14 августа, возросло по меньшей мере до 2.207 человек, 344 пропали без вести и 12.268 получили ранения. Об этом заявили местные власти, уточнив, что новые жертвы были найдены на юге карибской страны. Среди государств, отправляющих гуманитарные конвои, особо выделяется Аргентина, которая направила на остров контингент своих «белых касок»; пострадавшим помогают более 700 гуманитарных миссий со всего мира.

На следующий день после катастрофы – в торжество Успения Пресвятой Богородицы – Папа Франциск молился на ватиканской площади Святого Петра о жертвах землетрясения на Гаити. После чтения молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец обратился со словами ободрения к выжившим и выразил надежду, что международное сообщество проявит к ним сочувственный интерес. «Пусть всеобщая солидарность смягчит последствия трагедии! Вознесем совместную молитву к Пресвятой Богородице о Гаити!» – призвал Епископ Рима.

Поместная Католическая Церковь старается охватить опекой тех, кто уже долгое время страдает от крайней нищеты. Об этом в интервью для Радио Ватикана рассказал иеромонах из конгрегации камиллианцев о. Франсуа Эрван:

«Церковь устояла на ногах и пытается по мере возможностей помочь людям в приходах, в столице, в горах. Это единственный институт, который до сих пор выстоял в этой стране. У нас не так много возможностей, но мы стараемся найти способы, чтобы выйти на помощь нуждающимся. На нашем попечении находится около ста детей с серьёзной инвалидностью, от которых отказались родители или чьи родители не в состоянии обеспечить необходимый уход. Мы ищем для них приёмные семьи или оставляем в наших интернатах, предоставляя школьное образование».

В этот драматичный момент отцы-камиллианцы приютили в своих обителях десятки людей, пострадавших от землетрясения: «Когда это необходимо, – отметил священник, – мы организуем для людей бесплатные хирургические операции. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить кров их родственникам».

О. Франсуа Эрван объяснил причины уязвимости Гаити, островной страны, которой «всегда угрожает опасность»:

«Шесть месяцев в году здесь бури и штормы. Мы побывали в эпицентре землетрясения, и очень грустно видеть человеческие страдания. Мы привезли им продовольственные наборы: мешки с рисом, макаронами, фасолью, лекарствами. Мы поехали на четырёх машинах, грузовике и машине скорой помощи; нас было двадцать человек, включая трёх врачей, медсестёр и трёх священников. Это была очень рискованная поездка, но мы счастливы, что смогли немного утешить хотя бы некоторых пострадавших».

23 августа отмечается Международный день памяти жертв работорговли: мир вспоминает исторический момент, когда 230 лет назад на хлопковых плантациях в Санто-Доминго начались восстания рабов. По словам о. Франсуа Эрвана, проблема современного рабства на Гаити особо злободневна:

«Сегодня здесь существует политическое и экономическое рабство, идёт борьба между общественными классами. Богатые – причём не гаитяне – взяли страну под свой контроль и сделали всё, чтобы молодежь покинула родину. В сельском хозяйстве, например, они всё импортируют; создают силовые группировки. Сегодня, по сути, гаитяне более порабощены, чем раньше, и это современное рабство более серьёзно, чем неволя минувших веков», – подчеркнул о. Франсуа. «Сегодня молодые люди ещё более ослаблены, унижены, оторваны от мира. Свобода без радости, без надежды на жизнь ничего не стоит. Гаити – это заброшенная, забытая страна, – отметил священник. – В это трудное время я обращаюсь с призывом к солидарности и милосердию к самым слабым. Повсеместно распространена коррупция, вооружённые банды блокируют доступ к помощи, и мы не можем им противостоять: у этих людей нет обуви на ногах, но они увешаны дорогостоящим оружием. Население не имеет возможности заявить о своей свободе и достоинстве», – подчеркнул иеромонах-камиллианец.