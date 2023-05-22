Французское католическое духовенство снабжают нагрудными карточками, удостоверяющими личность, сан и допуски к служению (+ ВИДЕО)

Французское католическое духовенство снабжают нагрудными карточками, удостоверяющими личность, сан н и допуски к служению, чтобы отличать пастырей от самозванцев, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Каждый католический клирик во Франции вскоре будет носить стандартную нагрудную идентификационную карточку, привязанную к национальной базе данных с полной информацией о его личности, сане и допусках к служению – «имеет ли он в настоящее время хорошую репутацию и может ли служить, свершать таинства и исповедовать». «Это мера вводиться для того, чтобы помешать самозванцам [лжесвященникам и дьяконам] и далее действовать во вред верующим и таинствам, – гласит заявление Конференции французских епископов. – Существующие бумажные документы легко подделываются недобросовестными людьми».

Священнослужители отныне будут всегда носить при себе эту идентификационную карточку под названием «celebret». Она выдается епископом или духовным настоятелем сроком действия на один год. На своем веб-сайте католические епископы поясняют, что подобные карточки уже давно и широко применяются журналистами, юристами и государственными служащими. Католические епископы Франции впервые одобрили проект удостоверения личности для духовенства на своей пленарной ассамблее в ноябре 2021 года. Епископы утвердили это нововведение, чтобы стандартизировать документы епархий и религиозных общин и придать им современный облик и возможности. С такой карточки можно считать в режиме реального времени обновленную информацию о допусках и ограничениях в служении.

Новые карточные удостоверения личности будут носить все епископы, священники и постоянные диаконы – как постоянно проживающие во Франции, так и пребывающие в ней временно для исполнения своей религиозной миссии. Личности и полномочия временного духовенства должны подтверждаться руководством религиозных мероприятий, собраний, паломнических групп и богослужебных миссий. «Если рукоположенный священник отказывается предъявить свое карточное удостоверение, он не допускается к служению», – подчеркивается на сайте французских епископов.

Новая система уже действует для тех французских епископов, которые получили свои идентификационные карточки на мартовском пленарном собрании. В настоящее время идет формирование базы личных данных о еще 13 тысячах священников и 3 тысячах дьяконов страны. Когда база данных будет завершена и отлажена, им начнут выдавать новые удостоверения личности. Новый карточный документ «celebret» содержит QR-код доступа к защищенному национальному каталогу духовенства. QR-код на удостоверении личности можно легко отсканировать с помощью телефона или путем ввода имени священнослужителя и его личного идентификационного номера на соответствующем веб-сайте.

Епископ Труа Александр Жоли, вице-президент Конференции епископов Франции, объяснил на пресс-конференции 10 мая, что при сканировании QR-кода карты приложение выдает зеленый, желтый или оранжевый сигнал, свидетельствующий о степени допуска священника к служению. Этот неспецифичный знак показывает, есть ли у данного рукоположенного служителя некие особые ограничения на служение. В целях защиты личной информации, пользователь должен еще и ввести четырехзначный код, чтобы выйти на конкретные данные священнослужителя. Допуски и ограничения в служении применяются к публичному совершению Евхаристии, проповеди, крещениям, исповедям, пастырским личным консультациям с глазу на глаз, богослужениям, венчаниям и отпеваниям. Отсутствие допуска не всегда и не обязательно свидетельствует о некоем упущении или согрешении священника. Так, новопосвященным священникам не сразу разрешается принимать исповеди прихожан до прохождения дальнейшего обучения, сообщает France24 News.

Епархии несут всю полноту ответственности за обновление информации своих священников, а настоятели монашеских орденов несут ответственность за обновление информации по монашеству. По словам епископа Жоли, информация подлежит обновлению раз в год как минимум, однако в случае серьезных проступков она обновляется незамедлительно.

«В нашей церкви пока не существует общепринятой практики проверки документов священников, – признает епископ Жоли отметил в интервью Oest France. – Я занимаюсь духовным служением уже 25 лет, а впервые меня попросили предъявить мои пастырские документы за границей, на Всемирном дне молодежи в Торонто в 2002 году».