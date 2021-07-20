Французские католики скорбят о смерти «мистического монаха» Петра Мамонова

Французские католики скорбят о смерти «мистического монаха» Петра Мамонова

Июль 20, 2021

Французское издание рассказало своим читателям о «Петре Мамонове, мистическом монахе из фильма «Остров», передает REGNUM.

был московской знаменитостью, актером, поэтом, рок-звездой. Однако когда в середине 90-х он стал неожиданно глубоко религиозным, музыкант покинул российскую столицу и удалился в небольшую глухую деревню.

Только в 2006 году о нем снова заговорили, когда Мамонов блистательно сыграл благочестивого православного монаха в фильме Павла Лунгина «Остров» — спрятавшегося в глубине монастыря на замерзшем острове в Белом море причудливого отшельника, чья репутация чудотворца привлекала людей со всей России.

В 2009 году Павел Лунгин поделился с корреспондентом парижской газеты Famille Chrétienne  своими почти мистическими отношениями с музыкантом: «Он очень странный человек, известный рокер, но саморазрушительный. Он стал очень религиозным, но внутри него до сих пор идет борьба между Богом и дьяволом, это настоящее поле битвы! Что касается фильма, то я видел в нем Мамонова или никого. Образ отца Анатолия — это наполовину роль, наполовину — Петр».

Как считает режиссер, за съемками присматривал сам Бог: «Можем ли мы снять молитву на пленку? Не актера, который молится, а молитву напрямую? Мы должны были осознать определенные вещи, и Бог помог нам! Все прошло необычайно гладко».

Свои соболезнования выразил и глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, отметив, что изображение религиозных деятелей Мамоновым стало возможным благодаря его духовному опыту.

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