Франция выделит больше средств на охрану христианских храмов от нападений и осквернений

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен планирует выделить четыре миллиона евро на улучшение защиты христианских церквей от уголовных нападений. Он сказал об этом во время посещения храма в Роменвилле, передает Седмица со ссылкой на pch24.pl.

Министр внутренних дел анонсировал выделение больших средств на охрану храмов от разного вида нападений, которые совершаются во Франции все чаще. Следует упомянуть, что только в департаменте Сена-Сен-Дени близ Парижа с начала этого года уже неоднократно доходило до актов вандализма в храмах.

По мнению Жеральда Дарманена, выделяемые средства должны помочь обустроить христианские храмы, в числе прочего, системами видеонаблюдения, что позволит идентифицировать злоумышленников и предотвращать дальнейшие акты вандализма.

Министр пояснил, что помощь, которая должна охватить, прежде всего, католические храмы, «не нарушает закон об отделении Церкви от государства».

Кроме того, на днях стало известно о новых актах вандализма в отношении католических храмов Франции. В частности, в регионе Пуатевен 6 января неизвестные отбили головы шести статуям святых. А в минувшие выходные из базилики в Паре-ле-Моньяле похитили мощи Папы Иоанна Павла II.

В Конференции католических епископов Франции поблагодарили правительство страны за помощь в охране храмов, напомнив о том, что храмы должны быть открыты в течение целого дня.

В 2021 году французское МВД зарегистрировало 1380 антирелигиозных нападений, таких как акты вандализма или осквернения святынь, а также проявления неуважения. Что интересно, их было на 17% меньше, чем в 2019 году, однако не следует рассчитывать, что эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем.