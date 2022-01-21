Франция выделит больше средств на охрану христианских храмов от нападений и осквернений

Франция выделит больше средств на охрану христианских храмов от нападений и осквернений

Январь 21, 2022

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен планирует выделить четыре миллиона евро на улучшение защиты христианских церквей от уголовных нападений. Он сказал об этом во время посещения храма в Роменвилле, передает Седмица со ссылкой на pch24.pl.

Министр внутренних дел анонсировал выделение больших средств на охрану храмов от разного вида нападений, которые совершаются во Франции все чаще. Следует упомянуть, что только в департаменте Сена-Сен-Дени близ Парижа с начала этого года уже неоднократно доходило до актов вандализма в храмах.

По мнению Жеральда Дарманена, выделяемые средства должны помочь обустроить христианские , в числе прочего, системами видеонаблюдения, что позволит идентифицировать злоумышленников и предотвращать дальнейшие акты вандализма.

Министр пояснил, что помощь, которая должна охватить, прежде всего, католические храмы, «не нарушает закон об отделении Церкви от государства».

Кроме того, на днях стало известно о новых актах вандализма в отношении католических храмов Франции. В частности, в регионе Пуатевен 6 января неизвестные отбили головы шести статуям святых. А в минувшие выходные из базилики в Паре-ле-Моньяле похитили мощи Папы Иоанна Павла II.

В Конференции католических епископов Франции поблагодарили правительство страны за помощь в охране храмов, напомнив о том, что храмы должны быть открыты в течение целого дня.

В 2021 году французское МВД зарегистрировало 1380 антирелигиозных нападений, таких как акты вандализма или осквернения святынь, а также проявления неуважения. Что интересно, их было на 17% меньше, чем в 2019 году, однако не следует рассчитывать, что эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем.

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