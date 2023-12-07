Францисканская семья проводит всероссийский конкурс домашних вертепов (+ ВИДЕО)

В нынешнем году Орден францисканцев отмечает 800-летие Рождественского вертепа, созданного святым Франциском Ассизским в Греччо, который положил начало столь прекрасной традиции в Церкви. К этому юбилею братья-францисканцы приурочили всероссийский конкурс вертепов. Подробности сообщает портал «Рускатолик.рф».

Принять участие в конкурсе могут семьи или отдельные прихожане, отправив до 7 января 2024 года в конкурсную комиссию, образованную Францисканской семьёй, не более пяти фотографий своего домашнего вертепа в электронном виде по этому адресу: nhope191268@gmail.com.

Необходимо указать количество участников, если это семья; возраст; город, приход и епархию, к которым они принадлежат. Кроме того, возможно, некоторые размышления о своём вертепе и о первом вертепе святого Франциска.

Конкурсная комиссия состоит их пяти человек, в числе которых – художники и члены францисканских общин в России.

Узнать больше о конкурсе, его организаторах и призах можно по ссылке.

А пока студия Сибирского католического телевидения «КАНА» подготовила специальный сюжет, из которого вы узнаете больше о первом вертепе в Греччо и познакомитесь с одним из организаторов конкурса о. Виталием Костюком, OFM.