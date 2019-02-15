Fox News провел опрос о том, благословил ли Бог Дональда Трампа на победу на выборах

Телеканал Fox News спросил американских избирателей, благословил ли Бог победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Результаты опроса 13 февраля опубликовали на сайте телеканала.

Опрос проводили с 10 по 12 февраля. В нем участвовали 1004 зарегистрированных избирателя со всей страны, которых выбрали случайным образом. Людям звонили на городские и мобильные телефоны и просили их ответить на вопросы. Один из них звучал так: «Вы верите, что Бог хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом?»Результаты показывают, что 25% опрошенных верят в это, 62% респондентов не верят в богоизбранность Трампа, еще 14% затруднились ответить.55% респондентов среди белых христиан-евангелистов считают, что Бог хотел победы Трампа. Среди протестантов цифра ниже — 36%. Меньше всего в божественное благословение Трампа на победу верят католики — 20% опрошенных.

Среди тех, кто голосовал за Трампа в 2016 году, 46% верят, что Бог хотел его победы. Такого же мнения придерживаются всего 9% избирателей, которые поддержали Хиллари Клинтон. Схожие цифры получаются, если смотреть на результаты опроса в партийном разрезе: 45% опрошенных республиканцев и всего 9% демократов ответили на вопрос утвердительно.

«Я думаю, что Бог призывает всех нас исполнять разные обязанности в разное время. Я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью журналистам в конце января. По ее мнению, американского лидера поддерживают евангелисты, «потому что он выполняет все, что он пообещал».

Источник: RTVI