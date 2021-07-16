Фонд Ватикана удостоил наследного принца ОАЭ награды «Деятель гуманизма»

На этой неделе фонд Ватикана удостоил наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна награды «Деятель гуманизма» в знак признания его «заслуг в области обучения и гуманизма», передает Седмица со ссылкой на CNA.

Кардинал Джузеппе Версальди, префект Ватиканской конгрегации по вопросам образования, отправился в ОАЭ, чтобы вручить награду на торжественной церемонии во дворце «Эмираты» вечером 6 июля. По сведениям местных СМИ, наследный принц, он же заместитель верховного главнокомандующего, награжден за особые заслуги в области образования и гуманитарных инициатив, осуществляемых под эгидой Папского фонда Gravissimum Educationis.

Издание Gulf News сообщало, что Папа Франциск звонил наследному принцу в июне 2020 года и благодарил за сотрудничество с Ватиканом в оказании медицинской и продовольственной помощи коренному населению перуанской Амазонки во время пандемии COVID-19. По сообщению издания Vatican News, эта гуманитарная инициатива развивается успешно благодаря сотрудничеству ОАЭ с Папским фондом Gravissimum Educationis.

На церемонии вручения награды наследного принца представлял один из министров ОАЭ. Кардинал Версальди также подписал соглашение с министром образования ОАЭ о деятельности католических школ в стране. «Это важный шаг, пусть он пока ограничивается лишь сферой образования, – отметил Версальди. – В частности, наши ученики и ученики арабских школ могут теперь взаимно посещать семинары, использовать новые возможности сотрудничества, проводить исследования, посещать институты наших стран на основе общих ценностей и полного уважения различий, без прозелитизма. Цель этого соглашения состоит в реализации проектов культурного обмена после окончания пандемии».

Папский фонд Gravissimum Educationis был создан Папой Франциском в 2015 году «ради научных и культурных целей, в том числе для продвижения католического образования во всем мире». Фонд получил свое название от Gravissimum educationis – одной из трех деклараций II Ватиканского собора, подчеркивающей роль Церкви в душеспасительном образовании и излагаются основные принципы христианского образования.

Известно, что наследный принц учредил Премию Зайеда за вклад в человеческое братство на сумму в 1 миллион долларов, вручаемую Высшим комитетом человеческого братства. Премия названа в честь шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, покойного правителя Абу-Даби и основателя ОАЭ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и марокканско-французский активист Латифа ибн Зиатен были удостоены этой премии в 2021 году. Папа Франциск и Аль-Тайеб также были совместно удостоены этой почетной премии в 2019 году.