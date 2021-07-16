Фонд Ватикана удостоил наследного принца ОАЭ награды «Деятель гуманизма»

Фонд Ватикана удостоил наследного принца ОАЭ награды «Деятель гуманизма»

Июль 16, 2021

На этой неделе фонд Ватикана удостоил наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов () шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна «Деятель гуманизма» в знак признания его «заслуг в области обучения и гуманизма», передает Седмица со ссылкой на CNA.

Кардинал , префект Ватиканской конгрегации по вопросам образования, отправился в ОАЭ, чтобы вручить награду на торжественной церемонии во дворце «Эмираты» вечером 6 июля. По сведениям местных СМИ, наследный принц, он же заместитель верховного главнокомандующего, награжден за особые заслуги в области образования и гуманитарных инициатив, осуществляемых под эгидой Папского фонда .

Издание Gulf News сообщало, что звонил наследному принцу в июне 2020 года и благодарил за сотрудничество с Ватиканом в оказании медицинской и продовольственной помощи коренному населению перуанской Амазонки во время пандемии COVID-19. По сообщению издания Vatican News, эта гуманитарная инициатива развивается успешно благодаря сотрудничеству ОАЭ с Папским фондом Gravissimum Educationis.

На церемонии вручения награды наследного принца представлял один из министров ОАЭ. Кардинал Версальди также подписал соглашение с министром образования ОАЭ о деятельности католических школ в стране. «Это важный шаг, пусть он пока ограничивается лишь сферой образования, – отметил Версальди. – В частности, наши ученики и ученики арабских школ могут теперь взаимно посещать семинары, использовать новые возможности сотрудничества, проводить исследования, посещать институты наших стран на основе общих ценностей и полного уважения различий, без прозелитизма. Цель этого соглашения состоит в реализации проектов культурного обмена после окончания пандемии».

Папский фонд Gravissimum Educationis был создан Папой Франциском в 2015 году «ради научных и культурных целей, в том числе для продвижения католического образования во всем мире». Фонд получил свое название от Gravissimum educationis – одной из трех деклараций II Ватиканского собора, подчеркивающей роль Церкви в душеспасительном образовании и излагаются основные принципы христианского образования.

Известно, что наследный принц учредил Премию Зайеда за вклад в человеческое братство на сумму в 1 миллион долларов, вручаемую Высшим комитетом человеческого братства. Премия названа в честь шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, покойного правителя Абу-Даби и основателя ОАЭ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и марокканско-французский активист Латифа ибн Зиатен были удостоены этой премии в 2021 году. Папа Франциск и Аль-Тайеб также были совместно удостоены этой почетной премии в 2019 году.

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