«Фильм о Воскресении может стать величайшим в истории»

Мел Гибсон всё-таки завершает работу над продолжением своей знаменитой картины «Страсти Христовы».

После вынужденного затишья в мире кино вновь появились признаки оживления. Самая громкая новость прозвучала в интервью американского актёра Джеймса Кэвизела британскому изданию The Independent. Исполнитель роли Иисуса Христа в нашумевшем фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы» сообщил, что весной будущего года на экраны должно выйти продолжение этой картины, посвящённое евангельским событиям между распятием Христа и Воскресением. Слухи о том, что Гибсон намерен снять такой фильм, ходили давно, но определённости не наступало, а в последнее время пандемия и вовсе сорвала или отложила многие кинопроекты. Однако теперь уже называются вполне конкретные даты и параметры новой работы Гибсона.

Премьера должна состояться в марте 2021 года. Соавтором режиссёра в качестве сценариста стал на сей раз знаменитый кинодраматург Рэндалл Уоллес. А главную роль вновь играет Джеймс Кэвизел. Не так давно сам он вновь обращался в своём творчестве к религиозной теме, сыграв евангелиста Луку в фильме «Павел, апостол Христа» американского режиссёра Эндрю Хайатта.

Но главной ролью для него навсегда останется Христос. Причём, как утверждает в интервью актёр, новый фильм Гибсона даже превзойдёт первую картину. По его словам, «Гибсон что-то ещё понял и его фильм станет самой большой и величайшей кинокартиной в истории».

Источник: Крестовский мост