Филиппины: Церковь против угольных электростанций

Филиппинские епископы обратились к правительству с требованием остановить строительство угольных электростанций в провинции Кесон-сити. Духовенство считает, что строительство угольных электростанций противоречит учению Католической Церкви. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В заявлении, подписанном епископом Лусены Мелом Реем Уи вместе с поместным духовенством, подчеркивается, что строительство подобных структур усугубит ситуацию местного населения, и без того страдающего от климатических изменений.

Речь идет о трех проектах: двух электростанциях Global Power Holdings и проекта Meralco.

«Мы против электростанций такого типа, — пишут представители Католической Церкви, — поскольку они совершенно несовместимы с заботой о нашем общем доме, заботой, в которой мы сегодня отчаянно нуждаемся». Авторы заявления увещают власти «услышать крик Земли и отменить все свои планы, касающиеся строительства источника грязной, смертоносной и дорогостоящей энергии». Вместе с тем епископат призывает сосредоточить усилия на развитии возобновляемых источников энергии. «Мы считаем. – говорится в тексте заявления, — что уголь, самое загрязняющее ископаемое топливо, больше всего виновен в климатическом кризисе, и это идет против всего учения Церкви, в особенности о защите жизни и достоинства человека и о заботе о Божьем творении».