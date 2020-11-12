Фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних ёлок в Москве в этом году не будет

Традиционный для Москвы уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году не состоится, как и не состоятся новогодние елки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в российской столице.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы.

В то же время, по информации штаба, работа ледовых катков будет продолжена.

При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.

В частности, будут открыты для посещения знаковые катки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького, — говорится в сообщении.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости в городе ввел новые ограничения сразу на срок до 15 января, охвати в период новогодних праздников. В частности, с 13 ноября по 15 января ресторанам и барам будет запрещено принимать посетителей с 23 часов до 6 утра.

В новогоднюю ночь рестораны работать не будут, уточнил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен, — передает Интерфакс со ссылкой на источники в штабе.