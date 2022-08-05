Фантазии об иезуитах, синодальность и традиционалисты: встреча Папы с собратьями в Канаде

В последний день апостольского визита в Канаду Папа Франциск встретился с общиной своих собратьев-иезуитов: беседа состоялась в Квебеке, на ней присутствовали иезуиты Канадской провинции, включающей также Гаити. Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав представителей Общества Иисусова, Святейший Отец отметил, что нередко об иезуитах говорят как об «армии Церкви», своего рода мощном войске. «Все это фантазии! – констатировал Папа. – Никогда нам не приходило в голову думать о собственной самодостаточности. Я думаю, что истинная сила иезуита изначально заключена в осознании собственной хрупкости. Силу нам дарует Господь».

Папа Франциск подчеркнул, насколько важно для поместной Церкви единство епископата. В Канаде процесс исцеления и примирения с коренными народами стал возможен именно благодаря этому единству. Папа добавил, что во время свое поездки он встретил и группу традиционалистов, которые протестовали. «Худший враг церковного единства и епископатов – это идеология», — сказал Папа Франциск.

Далее Папа ответил на вопрос одного из собратьев о синодальности Церкви. «Меня коробит, когда прилагательное ʺсинодальныйʺ употребляют так, будто это – окончательный рецепт для Церкви. Выражение ʺсинодальная Церковьʺ избыточно: Церковь – она либо синодальная, либо это не Церковь. Вот почему мы пришли к Синоду о синодальности, — чтобы подчеркнуть это. Безусловно, можно сказать, что на Западе Церковь утратила свою синодальную традицию. Церковь на Востоке сохранила ее; конечно, можно дискутировать о способах осуществления синодальности».

Папа рассказал, как в 2001 году он был одним из докладчиков на Синоде епископов. Нужно было собирать мнения и представлять собранный материал Генеральному секретариату. «Я собирал материалы, чтобы потом по ним голосовали. Секретарь Синода ко мне приходил, читал материалы и говорил убрать то одно, то другое. Некоторые вещи он считал неуместными и подвергал их цензуре. Словом, происходил предварительный отбор материалов. Тогда не понимали, что такое Синод», — рассказал Папа Франциск.

В конце беседы с иезуитами Канады и Гаити Папа ответил на вопрос о значении литургической подготовки и сослался на недавно принятые документы в этой области. Он отметил, что последние изменения в этой области были сделаны для того, чтобы литургия согласно дособорному обряду не превратилась в «моду», а оставалась в пастырском пространстве.