Фантазии об иезуитах, синодальность и традиционалисты: встреча Папы с собратьями в Канаде

Фантазии об иезуитах, синодальность и традиционалисты: встреча Папы с собратьями в Канаде

Август 05, 2022

В последний день апостольского визита в Канаду Папа Франциск встретился с общиной своих собратьев-иезуитов: беседа состоялась в Квебеке, на ней присутствовали Канадской провинции, включающей также . Передает русская служба Vatican News.

Приветствовав представителей Общества Иисусова, Святейший Отец отметил, что нередко об иезуитах говорят как об «армии Церкви», своего рода мощном войске. «Все это фантазии! – констатировал Папа. – Никогда нам не приходило в голову думать о собственной самодостаточности. Я думаю, что истинная сила иезуита изначально заключена в осознании собственной хрупкости. Силу нам дарует Господь».

Папа Франциск подчеркнул, насколько важно для поместной Церкви единство епископата. В Канаде процесс исцеления и примирения с коренными народами стал возможен именно благодаря этому единству. Папа добавил, что во время свое поездки он встретил и группу традиционалистов, которые протестовали. «Худший враг церковного единства и епископатов – это идеология», — сказал Папа Франциск.

Далее Папа ответил на вопрос одного из собратьев о синодальности Церкви. «Меня коробит, когда прилагательное ʺсинодальныйʺ употребляют так, будто это – окончательный рецепт для Церкви. Выражение ʺсинодальная Церковьʺ избыточно: Церковь – она либо синодальная, либо это не Церковь. Вот почему мы пришли к Синоду о синодальности, — чтобы подчеркнуть это. Безусловно, можно сказать, что на Западе Церковь утратила свою синодальную традицию. Церковь на Востоке сохранила ее; конечно, можно дискутировать о способах осуществления синодальности».

Папа рассказал, как в 2001 году он был одним из докладчиков на Синоде епископов. Нужно было собирать мнения и представлять собранный материал Генеральному секретариату. «Я собирал материалы, чтобы потом по ним голосовали. Секретарь Синода ко мне приходил, читал материалы и говорил убрать то одно, то другое. Некоторые вещи он считал неуместными и подвергал их цензуре. Словом, происходил предварительный отбор материалов. Тогда не понимали, что такое Синод», — рассказал Папа Франциск.

В конце беседы с иезуитами Канады и Гаити Папа ответил на вопрос о значении литургической подготовки и сослался на недавно принятые документы в этой области. Он отметил, что последние изменения в этой области были сделаны для того, чтобы литургия согласно дособорному обряду не превратилась в «моду», а оставалась в пастырском пространстве.

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