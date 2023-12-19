Фабрика Святого Петра объявила конкурс

Фабрика Святого Петра объявила конкурс, в котором могут принять участие художники со всего мира. Для победителя предусмотрена возможность временно выставить свою работу в Ватиканской базилике на Великий пост 2026 года, а также денежное вознаграждение в 120 000 евро. Отправить заявку можно будет с 8 января следующего года на сайте, посвящённом этой инициативе. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

В международном конкурсе могут участвовать бесплатно любители и профессионалы живописи, достигнувшие совершеннолетия. Кандидаты должны оформить заявку на участие в конкурсе, заполнив анкету, которая будет доступна с 8 января 2024 года на официальном сайте собора Святого Петра.

Работы кандидатов будут представлены для оценки специально созданной экспертной комиссии, которая к 15 марта 2024 года сообщит имена допущенных к участию в конкурсе.

К 30 сентября 2024 года организаторами будет объявлено имя единственного победителя и представлен его проект на создание четырнадцати творческих работ, посвящённых стояниям Крестного пути (Via Crucis). Сюжеты четырнадцати стояний должны быть традиционными. Художники могут свободно выбирать технику исполнения живописи.

Во время Великого поста 2026 года будет выставлена итоговая работа победителя в соборе Святого Петра.