Европа без веры: есть ли будущее без христианства?

Без христианской веры Европа рискует потерять свою уникальность и идентичность. Такое мнение высказал Джон Милбанк в статье для католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald, размышляя о роли христианства в становлении европейской цивилизации.

Автор подчеркивает, что христианская вера на протяжении веков была центральным элементом формирования европейской идентичности. Однако, начиная с XVI века, произошел постепенный отход от этих ценностей, имевший серьезные последствия для европейского общества.

Милбанк указывает, что секуляризация Европы привела к ряду проблем, среди которых материализм, разрушение моральных ценностей, экологический кризис и социальная нестабильность. По его словам, деньги стали доминировать над всеми другими ценностями, вытесняя стремление к добру, правде и красоте.

Автор подчеркивает, что все основные европейские ценности, от уважения человеческого достоинства до стремления к свободе, несут на себе отпечаток христианского наследия. Он задается вопросом: что, кроме этого наследия, отличает Европу от остального мира?

Милбанк предполагает, что без христианской веры Европа может потерять свою уникальность и даже оказаться в подчинении других цивилизаций. Он также обращает внимание на то, что в современной Европе отсутствует единая идея, которая могла бы послужить фундаментом политической и социальной системы.

В заключение автор размышляет о возможности возрождения христианских ценностей как основы восстановления европейской цивилизации. Он утверждает, что без возврата к духовным основам Европа рискует потерять свою идентичность и роль в мире.



Источник: Vatican News