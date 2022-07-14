Еврейский музей и «Союзмультфильм» отметят 110-летие российской анимации показом ретроспективы мультфильмов

С 13 июля по 17 августа в Еврейском музее и центре толерантности в Москве при поддержке киностудии «Союзмультфильм» проходит фестиваль «Ежик и все-все-все. 110 лет анимации в призах и наградах», сообщает Интерфакс-Религия.

Авторы проекта во главе с куратором программы, кинокритиком, историком анимации, куратором культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павлом Шведовым предлагают посмотреть на классику советской и российской анимации под необычным ракурсом — через призму крупнейших анимационных фестивалей.

«Флагманские классические мультфильмы киностудии «Союзмультфильма» и персонажи — такие, как Винни-Пух, Карлсон или герои «Простоквашино», традиционно собирают большое количество зрителей вокруг экранов. Мы же предлагаем сменить фокус внимания, поэтому в рамках этого фестиваля покажем лидеров конкурсного мира — истории про Ёжика, Варежку, Пса и многие другие», — рассказал Шведов.

По его словам, ретроспективы будут интересны взрослой аудитории. Программа расширит представление зрителей о месте классической анимации в международном контексте и искусстве вообще.

Помимо показов мультфильмов, в программу войдут встречи с мэтрами мультипликации — Юрием Норштейном, Игорем Соколовым, Гарри Бардиным, Игорев Ковалёвым и Андреем Хржановским.