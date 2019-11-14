Эво Моралес обратился за международной помощью для разрешения кризиса в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес обратился к Католической Церкви, странам Европы и международным организациям, включая ООН, с просьбой способствовать диалогу для разрешения сложившейся в стране ситуации.

«Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и такие структуры, как Католическая Церковь, представленная Папой Римским Франциском, присоединиться к нам в диалоге с целью примирить нашу любимую Боливию. Насилие посягает на общественную жизнь и спокойствие», – написал в Twitter Моралес, слова которого приводит РИА Новости. Ранее в Twitter Моралес выступил с призывом к национальному диалогу, в котором «были бы представлены мы все» – общественные движения, гражданские комитеты и политические партии. «Если я могу своим присутствием способствовать мирному решению, которое остановит насилие и позаботится о жизни (людей), я сделаю это ради моей любимой Боливии», – написал он.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Всё высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.