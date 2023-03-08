Евангелие обращено ко всем без исключения. Общая аудиенция 8 марта

На общей аудиенции 8 марта Папа Франциск поблагодарил женщин за креативность и мягкое сердце и призвал не забывать об украинском народе, который подвергается тяжким испытаниям. В катехизическом наставлении Святейший Отец вновь говорил о евангелизации, на этот раз ссылаясь на декрет Второго Ватиканского собора о миссионерской деятельности Церкви Ad gentes. Передает русская служба Vatican News.

Свое обращение Папа Франциск начал с упоминания о «первом соборе» в истории Церкви, созванном в Иерусалиме как раз для обсуждения вопроса евангелизации, а именно возвещения Благой вести не только евреям, – ведь тогда считалось, что лишь евреи должны быть адресатами Евангелия. Девятнадцать столетий спустя Второй Ватиканский собор заявил о Церкви как Народе Божьем, странствующем во времени, и о ее миссионерской природе. «Существует как бы мост между первым и последним собором, — заметил Папа, — мост, чьим архитектором является Святой Дух».

«Давайте сегодня прислушаемся ко Второму Ватиканскому собору, и мы обнаружим, что евангелизация – это всегда служение церковное, оно никогда не может быть одиночным, изолированным и индивидуалистским».

Благовествование – не что иное, как передача веры, которую мы сами получили: «Эта церковная динамика передачи Послания обязательна, и она гарантирует подлинность христианского возвещения». Церковное измерение евангелизации –критерий для распознавания апостольского рвения. Папа отметил, что нередко христиане подвергаются искушению идти в одиночку или следовать более легкими, «псевдоцерковными» путями, пользуясь мирской логикой цифр и опросов, опираясь на силу собственных идей, программ, структур и связей. Все это может быть полезным, пояснил Папа, но в основе евангелизации находится сила Святого Духа, все остальное – второстепенно.

Папа предложил перечесть некоторые разделы декрета Ad gentes, процитировав прежде всего его второй параграф – об Отце, Который «по Своему безмерному и милосердному благоволению свободно сотворил нас и, кроме того, благодатно призвал нас в общение с Самим Собою в жизни и славе, щедро излив и непрестанно изливая Свою Божественную благость, чтобы Тот, Кто сотворил всё, стал наконец всем во всём (ср. 1 Кор 15, 28), обеспечив сразу и Свою славу, и наше блаженство». Таким образом, любовь Отца устремлена к каждому человеку, и она настигает нас через миссию Иисуса, посредника в спасении и нашего Искупителя, и через миссию Святого Духа, действующего в каждом человеке, как в крещеных, так и в некрещеных, пояснил Папа. Второй Ватиканский собор также напоминает, что задача Церкви — продолжать миссию Христа, и для этого она призвана следовать той же дорогой, какой шел Иисус, то есть дорогой бедности, послушания, служения и самопожертвования.

Итак, подытожил Папа, апостольское рвение – это не синоним энтузиазма, это «Божья благодать», которую мы должны беречь. В Церкви не может быть «тех, кто проповедует, кто так или иначе возвещает Евангелие, и тех, кто молчит»: все крещеные являются «активными субъектами евангелизации».

«В силу принятого Крещения и последующего воцерковления каждый крещеный участвует в миссии Церкви», — подчеркнул Папа. Эта задача актуальна в любом месте и в любых обстоятельствах, хотя и может осуществляться по-разному в различных ситуациях, как гласит декрет Ad gentes (6). Сегодня необходимо искать «новые способы встречи с израненным человечеством, которое взял на Себя Христос», — подчеркнул Папа, призвав верующих просить Господа о благодати следовать этому христианскому призванию и благодарить Господа за дарованное нам сокровище, делясь им с другими.

В завершение общей аудиенции Папа сказал:

«В международный женский день я думаю обо всех женщинах и благодарю их за усилия по строительству более человечного общества посредством своей способности воспринимать реальность с креативным взглядом и мягким сердцем. Эта привилегия есть только у женщин!»