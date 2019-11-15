Еще раз о «Матери-Земле». Пояснение епископа Арисменди Эскивеля

Мексиканский епископ на покое Фелипе Арисменди Эскивель, возглавлявший епархию Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, на страницах газеты «Оссерваторе Романо» возвращается к событиям, связанным с недавним Синодом по Амазонии.

«Необычайную шумиху, — пишет иерарх, — вызвали изображения и изваяния, которые использовались во время церемонии в Ватиканских садах по случаю начала Всеамазонского Синода, а также во время процессии от собора Святого Петра к Залу Синода, с участием Папы Франциска, — и затем в других храмах Рима. Некоторые осудили эти жесты как идолопоклоннические, как поклонение ʺМатери-Землеʺ» и другим божествам. Но ничего этого не было, – поясняет епископ. – Это не богини, и не было никакого поклонения идолам. Речь идет о символах, принадлежащих к амазонской среде и к амазонскому опыту; они обладают не только культурным, но и религиозным значением, однако не являются объектом поклонения, которое подобает одному лишь Богу. Осуждать Папу как идолопоклонника – это величайший цинизм: он им не был и никогда не будет. В конце церемонии в Ватиканских садах, когда ему дали слово, он ограничился молитвой ʺОтче нашʺ: нет иного Бога, кроме нашего Небесного Отца».

Епископ Эскивель отмечает, что он сам в прошлом питал сомнения по поводу религиозности индейцев, с которой он познакомился в своей епархии, – в том числе их глубокого уважения к «матери-земле», ведь для христианина не может быть иной Матери, кроме Богородицы и Матери-Церкви. «Когда я увидел, как они простираются и целуют землю, я чувствовал еще большую неловкость, – рассказывает иерарх. – Но пожив рядом с индейцами, я понял, что они не поклоняются ей как богине, а превозносят ее ценность, признавая ее настоящей матерью, поскольку земля дает пищу, дает воду, воздух и всё, в чем мы нуждаемся для жизни: они не почитают ее как божество, не поклоняются ей, но попросту выражают свое уважение и воздают за нее благодарение Богу». Таким же образом, свидетельствует далее епископ Эскивель, он вначале не понимал индейского обычая кланяться на четыре стороны света и произносить благоговейные слова, обращенные к солнцу. «До того, как я познакомился с ними и разделил с ними жизнь и веру, у меня было искушение осуждать их как идолопоклонников, но со временем я осознал значение этого благоговения к элементам природы, которые дают нам жизнь».

Во время встречи латиноамериканского и карибского епископата в Кочабамбе, где обсуждалась тема имен Бога в культурах коренных народов Южного конуса, представители народности аймара пояснили, что для них означает «Пачамама» («Матерь-Земля») и «Инти» («Отец-Солнце»): «Тот, кто не был евангелизирован, считает их божествами; для нас же, принявших Евангелие, это не божества, а лучшие дары Бога». Таким образом, «пачамама» и «инти» для индейцев, верующих во Христа, – это проявление Божьей любви. Индейцы учат своих детей уважать эти дары Бога человечеству и заботиться о них. Мексиканский епископ с убежденностью подчеркивает: «Они не идолопоклонники. Те, кто считает иначе, не осведомлены и судят на расстоянии, издалека и извне. Земля и солнце – это творения Бога, мы же поклоняемся только Богу». Преосвященный Фелипе Арисменди Эскивель подтверждает это цитатой из энциклики Laudato si’: «Когда мы отдаем себе отчет в том, что Бог отражается во всём сущем, наше сердце наполняется желанием возвеличить Господа за все Его творения и вместе с ними, как в прекрасной песни святого Франциска Ассизского. <…> Это не означает уравнивания всех живых существ и лишения человека той особенной ценности, которая при этом налагает колоссальную ответственность. И тем более не предполагает обожествления земли, что лишило бы нас призвания сотрудничать с ней и защищать ее хрупкость» (87.90).

«Как говорит Иисус, — пишет в заключение епископ на покое Фелипе Арисменди Эскивель, — нельзя судить или осуждать как идолопоклонство то, что им не является. Следует боле углубленно изучать коренные культуры, и наша задача – делиться Евангелием Иисуса, Который освобождает от идолопоклонства там, где оно встречается».

Источник: Vatican News