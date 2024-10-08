Миссия иезуитов в обмирщённой Европе

В ходе последней апостольской поездки по Европе в конце сентября Папа Франциск пообщался с полутораста иезуитами из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Встреча проходила в коллегии «Сен-Мишель» в Брюсселе; в беседе с собратьями Святейший Отец затронул темы секуляризации, инкультурации, роли женщин в Церкви, распознавания, миграции и синодальности. Передает русская служба Vatican News.

На вопрос о специфической миссии Общества Иисусова в Бельгии Папа ответил, что у иезуитов всегда одна и та же миссия: «ничего не бояться»: иезуит «находится в напряжении между двумя формами мужества: мужества искать Бога в молитве и мужества идти на границы». По словам Папы, иезуит призван «погрузиться в проблемы мира и бороться с Богом в молитве».

Но как осуществлять свою миссию в таких контекстах, как Амстердам, один из самых секуляризованных городов в мире? Один из иезуитов рассказал Папе, что в Нидерландах атеизм – норма, а не исключение, тем не менее отец Адольфо Николас когда-то мечтал провести там игнатианские духовные упражнения. Иезуиты стремятся давать свидетельство своей духовности всем без исключения, но «как достичь такого глубокого уровня инкультурации»?

Папа ответил, что наставниками инкультурации для иезуитов должны быть отец Маттео Риччи, отец Роберто Де Нобили и другие великие миссионеры: «Эти наши учители коснулись самой грани инкультурации». Но где же она, эта грань? «Нет такой определенной грани, ее нужно искать в распознавании и распознавать в молитве». Одна из самых прекрасных черт иезуитской духовности, отметил Папа, — это риск.

Отвечая на вопрос о роли женщин в Церкви, Папа рассказал, что в Римской Курии все больше женщин теперь занимают ответственные должности, и Папа намерен продолжать в том же духе. «Это работает лучше, чем прежде», — пояснил он и рассказал о своей встрече с Урсулой фон дер Ляйен. В разговоре с ней Папа поинтересовался, как ей удается решать столь сложные проблемы, и она ответила: «Так, как это делаем мы, матери». «Ее ответ навёл меня на размышления», — пояснил Папа.

Его также спросили, как он видит будущее приходских общин без пресвитеров, которых становится все меньше.

«Община важнее священника, священник – это служитель общины», — ответил Папа Франциск, отметив, что внутри общин миряне или монахини часто играют руководящую роль, а также проповедуют и преподают Крещение. «А если им наконец присылают священника, они уходят», — констатировал Папа.

Один из собратьев, работающий с мигрантами, попросил Папу дать совет для своего служения. Папа, в частности, констатировал: «У Европы больше нет детей, и она стареет. Ей нужны мигранты, чтобы жизнь обновлялась. Это уже стало вопросом выживания».

В конце беседы, вновь затрагивая тему евангелизации в контексте обмирщения Европы, Папа сказал, что сегодня риск заключается в том, что культура становится «языческой». «Ваша сила – в малых католических общинах», — подчеркнул Папа, добавив, что он заметил миссионерский потенциал малых общин, так что им нужно оказывать поддержку.