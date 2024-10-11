Эрмитаж показал на выставке католический сосуд, созданный 550 лет назад

Государственный Эрмитаж представил посетителям выставку одного экспоната — литургического сосуда для католического богослужения, созданного 550 лет назад. Как сообщила пресс-служба музея, выставка действует в Аполлоновом зале Зимнего дворца с 9 октября по 2 февраля.

«Главный и единственный экспонат выставки — уникальный памятник прикладного искусства Средневековья из коллекции Государственного Эрмитажа знаменитый монстранц Ганса Рисенберга, исполненный в 1474 году. История этого шедевра прослеживается с момента заказа. Монстранц датирован и подписан мастером, существуют документы, рассказывающие о подробностях его создания и дальнейшей судьбе, что является редчайшим фактом для произведения средневекового искусства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В католическом богослужении монстранц — это литургический сосуд для хранения и демонстрации освященной гостии (жертвы). Большое распространение монстранцы получили после 1264 года, когда был установлен праздник Тела Христова, во время которого гостия участвовала в торжественной процессии.

Монстранц Рисенберга был создан для церкви Нигулисте (Святого Николая) в Ревеле (современный Таллин). По мнению искусствоведов, это выдающийся памятник поздней готики, превосходящий по уровню исполнения большинство предметов церковной утвари. Гравированные изображения на его подножии можно поставить в ряд со станковыми произведениями крупных мастеров своего времени — золотого века немецкой гравюры.

В 1524 году монстранц Рисенберга едва не уничтожили сторонники Реформации, но решением магистрата он был передан на хранение новому духовенству уже как принадлежащая городу материальная ценность. В этом статусе он простоял в ризнице до Северной войны начала XVIII века, когда русские войска осадили Ревель. После капитуляции Ревеля серебряный монстранц преподнесли в дар генерал-губернатору Эстляндии — приближенному Петра I Александру Меншикову.

Ревельский монстранц в 2002 году был перемещен из постоянной экспозиции в Западной галерее Малого Эрмитажа во вновь открывшуюся Бриллиантовую кладовую и с тех пор покидает ее лишь изредка ради временных выставок.



Источник: ТАСС