Епископы Центральной Азии посетили Караганду

Как мы уже сообщали, с 27 по 29 апреля 2022 года в Казахстане проходит историческое событие: более десяти католических епископов и апостольских администраторов, представляющих 10 стран, собрались в столице Нур-Султане, чтобы провести первое пленарное заседание Конференции католических епископов Центральной Азии.

А 26 апреля — за день до официального открытия первого пленарного заседания — епископы, ординарии и апостольские администраторы провели совместную поездку в Караганду.

В Караганде иерархи посетили Высшую Духовную Семинарию «Мария — Матерь Церкви», встретились в греко-католическом соборе с мирянами, поздравили их с праздником Воскресения Христова и разделили пасхальную пищу.

Далее высокие гости побывали в Кафедральном Соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской, где они имели возможность помолиться у мощей блаженного Владислава Буковинского.

Завершился выездной день Святой Мессой с народом в Малой Базилике св. Иосифа. Этот приход в Караганде, которому Папа Франциск два года назад присвоил титул «Малой базилики», является уникальным не только в Казахстане, но и на всей территории бывшего Советского Союза, поскольку это один из первых официально зарегистрированных приходов ещё при коммунистическом режиме, в 1977 году.

Ординарий Карагандинской епархии епископ Аделио Дель’Оро отметил в своей проповеди, что этот храм — удивительное духовное место. И кратко напомнил историю прихода:

«Когда-то здесь находился КАРЛАГ, и те, кто выживал от каторжных работ, не могли покидать Караганду. Здесь после освобождения жили несколько тысяч немецких, польских, украинских, литовских католиков и других национальностей. Как в первые века, именно страдания и пролитая кровь этих католиков умножили количество христиан и основали эту Церковь. С этим приходом, учитывая при этом нелёгкую советскую действительность, родилось более 16 призваний к священству, в том числе 2 епископа [Иосиф Верт, епископ в Новосибирске, и Николай Мессмер, епископ в Киргизии и ныне в раю,], больше 28 женских призваний к посвящённой жизни в 7 конгрегациях и общинах, большинство из которых вступило в Конгрегацию Сестёр Служительниц Иисуса в Евхаристии.

После смерти Сталина в 1953 году некоторые священники, освобождённые из лагерей, начали приезжать в Караганду: отец Владислав Буковинский (ныне блаженный), греко-католический епископ Александр Хира, отец Алексей Зарицкий, который после был повторно арестован, подвергнут пытке и умер в 1963 г., а также другие. Все эти священники тайно (в основном по ночам) служили Святую Мессу, крестили, венчали. Люди к ним приезжали из дальних районов, чтобы принять Святые Таинства.

Помимо священников, были верующие женщины, среди которых Гертруда Детцель [для которой мы официально открыли процесс беатификации 15 августа прошлого года], и многие другие. Все они проводили катехизис со взрослыми, с детьми и подростками, подготавливали их к Первому причастию и другим Таинствам. И всё это они делали в условиях жестоких преследований. В собственном доме Гертруда и ещё три женщины вели совместную (общинную) молитвенную жизнь.

После закрытия молитвенных домов верующие вместе с епископом Александром Хирой и священником Владиславом Буковинским (вернувшимся из последнего 3-летнего заключения в декабре 1961 г.) начали ходатайствовать перед советскими властями об официальной регистрации католической общины. Благодаря их настойчивости, 28 января 1977 г. КГБ из Москвы дал разрешение зарегистрировать религиозную общину римско-католического вероисповедания в Караганде. Жертва мучеников начинала давать свои плоды.

В Майкудуке, на средства верующих, была куплена «землянка», на месте которой планировалось построить храм. 19 марта 1977 года, в праздник святого Иосифа, в этой «землянке» официально прошла первая Святая Месса. Верующие избрали святого Иосифа покровителем прихода. Первый настоятель прихода отец Альбинас Думбляускас приехал из Литвы.

В ноябре 1977 г. при активном участии верующих был заложен фундамент будущей католической церкви, фундамент освящён епископом Александром Хирой. Все участвовали в строительстве храма, от самых маленьких до самых больших, включая инвалидов и больных. Весной 1978 г. началось возведение её стен, и уже 8 сентября того же года в новопостроенном храме святого Иосифа в Караганде прошла первая Святая Месса. А 29 июня 1980 г. епископ Александр Хира, торжественно освящая новый храм, произнёс незабываемые слова, воспоминая, что этот фундамент был буквально пропитан слезами многих верующих.

7 июля 1999 года эта церковь св. Иосифа была возвышена в степень Кафедрального собора созданной тогда Карагандинской Епархии. В этом звании она служила до 9 сентября 2012 г., когда было освящение нового Кафедрального собора «Пресвятой Девы Марии Фатимской — Матери всех народов». У наружных стен храма похоронены о. Альбинас Думбляускас и о. Александр Штауб. Мощи же епископа Александра Хиры перенесены внутрь храма, где до беатификации в 2016 г., находились мощи также и о. Владислава Буковинского. 7 августа 2021 г. нам удалось перевезти останки Слуги Божьей Гертруды Детцель в эту Базилику, где они сейчас покоятся рядом с останками епископа Александра Хиры, который в шутку, за её рвение, называл Гертруду «мой епископ».

Сегодня мы очень рады и благодарны за этот дар и хотим поблагодарить всех людей, которые создали историю этой церкви и этого прихода, и молиться за них».



Подготовлено по материалам Католической информационной службы Казахстана