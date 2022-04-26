Создана Конференция католических епископов Центральной Азии: в первой встрече примут участие иерархи из 10 стран

С 27 по 29 апреля 2022 года в столице Казахстана Нур-Султане будет проходить историческое событие: более десяти католических епископов и апостольских администраторов, представляющих 10 стран, соберутся, чтобы провести первое пленарное заседание Конференции католических епископов Центральной Азии. Об этом нашему изданию сообщили в Католической информационной службе Казахстана.

Новая международная епископская конференция объединит католиков из нескольких центрально-азиатских регионов — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Монголии — и будет осуществлять пастырские функции от их имени. Это обусловлено административной реформой, проведенной Конгрегацией евангелизации народов Апостольского Престола (Декрет от 8 сентября 2021 года).

Во встрече примут участие: Архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт (Апостольский нунций в Казахстане), Архиепископ Альфред Ксереб (Апостольский нунций в Южной Корее), Епископ Джорджо Маренго, IMC (Апостольский префект Улан-Батора), Епископ Владимир Фекете, S.D.B. (Апостольский префект Азербайджана), свящ. Джузеппе Скалезе, CRSP (ответственный за Миссию sui iuris в Афганистане), Архиепископ Ян Пиотровский (Ординарий епархии Кельце, Польша), Епископ Хосе Луис Мумбиела Сиерра (Председатель Конференции католических епископов Казахстана, ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы), Епископ Аделио Дель’Оро (Ординарий епархии Караганды), Епископ Евгений Зинковский (Епископ-помощник Карагандинской епархии), Архиепископ Томаш Пэта (Ординарий Архиепархии Святой Марии в Астане), Епископ Атаназиус Шнайдер (Епископ-помощник в Архиепархии Святой Марии в Астане), Епископ Ежи Мацулевич (Апостольский администратор Узбекистана), Митрофорный протоиерей Василий Говера (Апостольский администратор для католиков византийского обряда в Казахстане и Средней Азии), свящ. Петер Сакмар (Апостольский администратор Атырауской Апостольской Администратуры), свящ. Анджей Мадей (Предстоятель Миссии sui iuris в Туркменистане), свящ. Энтони Коркоран, SJ (Апостольский администратор в Кыргызстане), свящ. Педро Рамиро Лопес, I.V.E. (Глава миссии sui iuris в Таджикистане).

Епископская конференция – это постоянный орган в статусе юридического лица Католической Церкви, объединяющий католических епископов какой-либо страны или определенной территории, учрежденный Апостольским Престолом для координации деятельности на этой территории.

Целями работы Епископской конференции являются: определение единых для всех стран-участников правил церковной жизни (сроки и порядок катехумената, возраст допуска к таинствам, нормы сбора пожертвований, принципы управления церковным имуществом, некоторые вопросы церковного судопроизводства), подготовка переводов на современные языки литургических книг, подлежащих утверждению Апостольским Престолом, живое церковное свидетельство в обществах стран, входящих в Епископскую конференцию, решение вопросов, имеющих решающее значение для евангелизации и инкультурации Евангелия в контексте времени и жизни людей в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Монголии, таких как экуменическое сотрудничество для единства христиан, образование, благотворительная и социальная работа, межрелигиозный диалог и экологические проблемы.

На первой встрече объединенной Конференции католических епископов Центральной Азии будет выработан ее Устав, предусматривающий, помимо прочего: порядок проведения пленарных заседаний конференции и работы постоянного совета епископов и генерального секретариата конференции, а также других служб и комиссий, которые, по мнению конференции, способствуют более успешному достижению её целей. В ходе первого пленарного заседания также будет выбран Председатель конференции епископов, который будет представлять её во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами. Участники Епископской конференции в рамках визита посетят знаковые места для католиков в Караганде, а также Национальное святилище Царицы мира в Озерном, где совершат посвящение Центральной Азии Пресвятой Богородице.

Кроме того, участники Конференции обсудят вопросы, связанные с проведением VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане и организацией официального визита Папы Римского Франциска в Казахстан в сентябре 2022 года.

Торжественное открытие первого пленарного заседания пройдет 27 апреля в 10:30 по адресу: Республика Казахстан, Нур-Султан, ул.Ташенова 26, Курия при Кафедральном Соборе Матери Божией Неустанной Помощи.

Планируется, что в качестве почетных гостей на торжественном открытии заседания будут присутствовать представители из руководства Сената и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.



(Фото Анны Кудрявцевой)