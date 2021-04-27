Епископы США выступили против экспериментов над жертвами аборта

По мнению епископата, подобные исследования могут привести к оправданию аборта. Передает кореспондент Vatican News Ольга Сакун.

Епископская конференция США высказалась по поводу изменений, внесенных администрацией Джозефа Байдена в установленный его предшественником порядок в области научных экспериментов над тканями абортированных эмбрионов.

В 2019 году постановлением Дональда Трампа Национальный институт здравоохранения утратил право финансировать правительственные лаборатории, которые основывают свою деятельность на исследовании тканей человеческих абортированных эмбрионов. Этот запрет не распространялся на неправительственные центры, в том числе университеты, однако их заявки о финансовой поддержке должны были пройти этическую экспертизу, которую проводил специальный Консультативный комитет.

16 апреля 2021 года Национальный институт здравоохранения объявил об упразднении этой экспертизы, на что незамедлительно отреагировал американский епископат.

В заявлении за подписью монсеньора Джозефа Науманна, возглавляющего Комиссию защиты жизни при Епископской конференции США, говорится: «Тела детей, убитых в результате абортов, заслуживают такого же уважения, как и тело любого другого человека».

«Правительство, — пишет далее Науманн, — не вправе обращаться с невинными жертвами аборта как с товаром, который можно расхищать для получения органов и их использования в исследованиях». Монсеньор Науманн считает неэтичным продвижение научных экспериментов, которые могут привести к оправданию насилия, каким является аборт. Это тем более очевидно сегодня, когда ученые доказали возможность эффективных клинических исследований без использования тканей абортированных эмбрионов человека.

Прелат добавляет, что для миллионов американских налогоплательщиков глубоко оскорбительно, что их средства направлены на эксперименты с участием индустрии смерти невинных жизней.