Епископы США приняли документ о Евхаристии в жизни Церкви

Участники Генеральной Ассамблеи Епископской Конференции США на своем пленарном заседании в Балтиморе утвердили документ, в котором провозглашается особая ответственность находящихся у власти католиков поддерживать учение Церкви.

Документ «Таинство Евхаристии в жизни Церкви» был принят 17 ноября 2021 года после нескольких месяцев обсуждений и двух дней жарких споров. Для его утверждения хватило бы двух третей голосов, но оказалось, что «за» проголосовало намного больше — 222 епископа, при восьми «против» и трёх воздержавшихся.

Идея текста была предложена после президентских выборов в США 2020 года некоторыми иерархами, которые увидели необходимость занять четкую позицию по отношению к «президенту-католику, который выступает против учения Церкви». Речь шла о признании законности практики абортов Джо Байденом, вторым католиком в истории Соединенных Штатов на посту главы государства.

В принятом епископами документе не содержится четких ссылок на какого-либо конкретного политика и не рассматривается целесообразность отказа в Св. Причастии общественным деятелям, занимающим высокие должности, чья позиция при этом не соответствует этическим учениям Церкви. Однако в нем говорится, что «католики, занимающие руководящие должности, несут особую ответственность за соблюдение учений Церкви».

В тексте подчеркивается, что принимающие Св. Причастие, даже отрицая учение Церкви в ее общественной деятельности, «вызывают скандал и ослабляют решимость других католиков сохранять верность Евангелию». В этой связи на отдельного епископа возлагается «особая задача исправления ситуаций, вызванных публичными действиями, противоречащими видимому единству Церкви и нравственному закону».

Участники пленарного заседания приняли совет Святейшего Престола избегать осуждения, которое могло стать «источником разногласий», как написал в специальном письме американским епископам кардинал Луис Ладария Феррер, префект Конгрегации вероучения. Кроме того, во время подготовки документа некоторые католические иерархи в США предупреждали, что Евхаристия может быть использована как «оружие в политической борьбе».

Документ, одобренный епископатом, выходит за рамки вопроса о Святом Причастии для католиков в политике и в основном показывает роль Евхаристии в жизни Церкви и указывает на критерии, согласно которым возможен допуск ко Причастию. На 30-ти страницах рассказывается о значении Евхаристии и ее способности изменить жизнь человека. Принятие Евхаристии может повредить христианину, если он принимает это Таинство в состоянии смертного греха, прерывающего сопричастие с Богом и Церковью. Когда католики находятся в состоянии смертного греха, перед принятием Евхаристии следует приступать к Таинству Примирения.

Епископы США сосредотачиваются на значении Евхаристии в жизни Церкви не только через принятый в среду документ, но и через трехлетний план Евхаристического возрождения, который завершится Национальным Евхаристическим Конгрессом летом 2024 года в Индианаполисе.

По материалам Vatican News