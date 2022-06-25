Епископы США отреагировали на решение Верховного суда
Верховный суд США принял историческое решение, отменив постановление по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, посредством которого тот же суд легализовал прерывание беременности в Соединенных Штатах. Отныне отдельные штаты вправе принимать собственные законы в этой области, сообщает русская служба Vatican News.
Конференция католических епископов США определила это событие как «историческую дату в истории страны». В заявлении, подписанном президентом епископата архиепископом Хосе Гомесом и президентом епископской комиссии по защите жизни архиепископом Уильямом Лори, подчеркивается: «Почти пятьдесят лет страна применяла неправедный закон, позволявший некоторым решать, жить другим людям или умереть; эта политика привела к гибели десятков миллионов детей в материнской утробе, поколений, которым было отказано в праве на рождение».
«Америка была основана на истине о том, что все люди созданы одинаковыми, наделенными от Бога правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья, — читаем далее в заявлении епископов. – Будем же молиться, чтобы избранные нами должностные лица принимали законы и политические меры, которые продвигают и защищают самых уязвимых среди нас».
Епископы США напоминают о долге Церкви служить тем, кто сталкивается со сложной беременностью: необходимо «окружить их любовью», отмечают иерархи и благодарят многочисленных американцев — «самых обычных людей всех сословий», — которые отговаривают знакомых от аборта, оказывают практическую помощь женщинам, предлагая альтернативы аборту, например, усыновление, взятие детей по опеку и различные меры, по-настоящему поддерживающие семью.
«Наш труд в защиту жизни, — говорится в тексте заявления, — отражает то, что есть хорошего в нашей демократии, и движение пролайф достойно считаться одним из величайших движений за общественные перемены и гражданские права в истории нашей нации». Теперь необходимо исцелить нанесенные раны и социальную разобщенность посредством диалога, с тем чтобы построить такое общество и такую экономику, которые были бы поддержкой для супружеских пар и для семей. В этом обществе каждая женщина должна иметь ресурсы, необходимые для того, чтобы произвести на свет собственного ребенка с любовью, пишут католические епископы США.
На решение Верховного суда отреагировал также архиепископ Бостона кардинал Шон Патрик О’Мэлли. Он подчеркнул, что речь идет о «глубоко значимом и обнадеживающем решении»: «Неустанные усилия, подкрепляющие нашу позицию в деле защиты нерожденных детей, соответствует долгу защиты достоинства всех людей на всех этапах и во всех обстоятельствах жизни». Защита жизни нерожденных детей является неотъемлемым аспектом защиты прав человека в целом, включающей борьбу с расизмом и бедностью.
Архиепископ Чикаго кардинал Блейз Джозеф Супич со своей стороны выразил убежденность Католической Церкви в том, что «каждая человеческая жизнь священна, каждый человек сотворен по образу и подобию Бога и поэтому заслуживает благоговения и защиты». Именно эта убежденность привела к тому, что Католическая Церковь является на сегодняшний день в стране основным поставщиком социальных услуг, многие из которых направлены на искоренение бедности и на обеспечение медицинской помощи, отсутствие которой нередко приводит семьи в отчаяние, побуждая делать неверный выбор. Кардинал добавил, что решение Верховного суда – это не завершение пути, а новое начало: теперь предстоит диалог с теми, кто не согласен с этим решением. «Нужно начать с общенационального испытания совести, — пишет Супич, — поставить акцент на темные места нашего общества и наших сердец, склонных к насилию и не считающих людьми своих братьев и сестер»
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