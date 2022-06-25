Епископы США отреагировали на решение Верховного суда

Епископы США отреагировали на решение Верховного суда

Июнь 25, 2022

принял историческое решение, отменив постановление по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, посредством которого тот же суд легализовал прерывание беременности в Соединенных Штатах. Отныне отдельные штаты вправе принимать собственные законы в этой области, сообщает русская служба Vatican News.

определила это событие как «историческую дату в истории страны». В заявлении, подписанном президентом епископата архиепископом Хосе Гомесом и президентом епископской комиссии по защите жизни архиепископом Уильямом Лори, подчеркивается: «Почти пятьдесят лет страна применяла неправедный закон, позволявший некоторым решать, жить другим людям или умереть; эта политика привела к гибели десятков миллионов детей в материнской утробе, поколений, которым было отказано в праве на рождение».

«Америка была основана на истине о том, что все люди созданы одинаковыми, наделенными от Бога правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья, — читаем далее в заявлении епископов. – Будем же молиться, чтобы избранные нами должностные лица принимали законы и политические меры, которые продвигают и защищают самых уязвимых среди нас».

Епископы напоминают о долге Церкви служить тем, кто сталкивается со сложной беременностью: необходимо «окружить их любовью», отмечают иерархи и благодарят многочисленных американцев — «самых обычных людей всех сословий», — которые отговаривают знакомых от аборта, оказывают практическую помощь женщинам, предлагая альтернативы аборту, например, усыновление, взятие детей по опеку и различные меры, по-настоящему поддерживающие семью.

«Наш труд в защиту жизни, — говорится в тексте заявления, — отражает то, что есть хорошего в нашей демократии, и движение пролайф достойно считаться одним из величайших движений за общественные перемены и гражданские права в истории нашей нации». Теперь необходимо исцелить нанесенные раны и социальную разобщенность посредством диалога, с тем чтобы построить такое и такую экономику, которые были бы поддержкой для супружеских пар и для семей. В этом обществе каждая женщина должна иметь ресурсы, необходимые для того, чтобы произвести на свет собственного ребенка с любовью, пишут католические епископы США.

На решение Верховного суда отреагировал также архиепископ Бостона кардинал Шон Патрик О’Мэлли. Он подчеркнул, что речь идет о «глубоко значимом и обнадеживающем решении»: «Неустанные усилия, подкрепляющие нашу позицию в деле защиты нерожденных детей, соответствует долгу защиты достоинства всех людей на всех этапах и во всех обстоятельствах жизни». Защита жизни нерожденных детей является неотъемлемым аспектом защиты прав человека в целом, включающей борьбу с расизмом и бедностью.

Архиепископ Чикаго кардинал со своей стороны выразил убежденность Католической Церкви в том, что «каждая человеческая жизнь священна, каждый человек сотворен по образу и подобию Бога и поэтому заслуживает благоговения и защиты». Именно эта убежденность привела к тому, что Католическая Церковь является на сегодняшний день в стране основным поставщиком социальных услуг, многие из которых направлены на искоренение бедности и на обеспечение медицинской помощи, отсутствие которой нередко приводит семьи в отчаяние, побуждая делать неверный выбор. Кардинал добавил, что решение Верховного суда – это не завершение пути, а новое начало: теперь предстоит диалог с теми, кто не согласен с этим решением. «Нужно начать с общенационального испытания совести, — пишет Супич, — поставить акцент на темные места нашего общества и наших сердец, склонных к насилию и не считающих людьми своих братьев и сестер»

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