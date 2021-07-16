Епископы США назвали «экстремальным» законопроект о финансировании абортов

«Аборт не является медицинской помощью, не является служением человеку: это болезненная смерть невинного ребенка», — заявили епископы США, назвав прерывание беременности бесчеловечным актом, приводящим к физическим страданиям и эмоциональному разрушению женщины.

Заявление за подписью кардинала Тимоти Долана, президента Комитета по религиозной свободе, и монсеньора Джозефа Науманна, главы Комитета по деятельности в защиту жизни, опубликован на сайте Конференции католических епископов США по случаю предстоящего обсуждения в Конгрессе законопроекта о финансировании в некоторых сферах общественной жизни, в том числе здравоохранении.

Законопроект исключает два правовых акта – поправку Хайда, запрещающую использование средств налогоплательщиков для финансирования аборта, за исключением случаев изнасилования, инцеста или риска для жизни матери; и поправку Уэлдона, запрещающую федеральным агентствам и публично финансируемым государственным учреждениям подвергать дискриминации тех, кто отказывается предоставлять, оплачивать или возмещать услуги по прерыванию беременности.

«Устранение этих поправок, — подчеркивают американские епископы, — заставит налогоплательщиков оплачивать добровольное прерывание беременности, а работников здравоохранения – практиковать и советовать аборт, идя вразрез с собственными убеждениями; работодатели и страховые компании будут вынуждены оплачивать и покрывать аборты».

Иерархи утверждают, что обсуждаемый законопроект – «самый экстремальный из всех, что были приняты до сих пор в отношении добровольного прерывания беременности». Он приведет к «еще более активному уничтожению самых маленьких и уязвимых людей».

Епископы констатируют, что поправки Хайда и Уэлдона спасли миллионы человеческих жизней и защитили право на отказ по соображениям совести. Налоги граждан, настаивают прелаты, должны быть использованы для общего брага и для благополучия всех, а не для финансирования абортов и принуждения граждан действовать вопреки собственным убеждениям.

Католические епископы США призывают всех верующих и людей доброй воли связаться с законодателями на местном уровне и высказаться по этому вопросу, поскольку «жизнь миллионов хрупких детей и благополучие их матерей зависят от того, как мы их защитим», пишут епископы, которые также поддержали общественную петицию за то, чтобы поправка Хайда была сохранена. Все желающие могут подписать ее онлайн на странице NoTaxpayerAbortion.com.

Источник: Vatican News