Епископы США намерены принять документ о причащении политиков, поддерживающих аборты

В ходе генеральной ассамблеи Конференции католических епископов США, проходившей в онлайн-режиме с 16 по 18 июня, принято решение разработать специальный документ о причащении католиков, которые, занимая общественные должности, поддерживают законы в пользу абортов, эвтаназии и однополых браков. За создание подобного документа выступило большинство иерархов – 168, то есть 75 процентов от общего числа епископов; 55 епископов проголосовали против, шестеро воздержались. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Документ, посвященный значению Евхаристии в жизни Церкви, будет включать в себя особый раздел о «евхаристической последовательности». Для одобрения текста, над которым будет работать Епископский комитет по вероучению при участии всех епископов, достаточно будет двух третей голосов. Как пояснил председатель комитета епископ Кевин Роудс, в документе не будет никаких упоминаний конкретных политиков: речь пойдет не об общенациональных нормах, обязательных к исполнению, а о рекомендациях. Сторонники документа считают, что он будет содействовать единству поместной Церкви.

С мнением большинства не согласился, в частности, архиепископ Чикаго кардинал Блэйз Купич. Он заявил, что публикация документа может превратиться в «ловушку». «Они хотят, чтобы мы сделали заявление против политиков, которые занимают позиции, противоречащие нашему учению» – сказал Купич, комментируя выступления собратьев, проголосовавших за скорейшую публикацию текста. Также и кардинал Джозеф Тобин считает, что принятие документа послужит не единству, а, наоборот, разделению в Церкви. Любые шаги в направлении «категорического отлучения политических лидеров-католиков от Евхаристии на основании их общественных позиций» поставят Конференцию католических епископов в самом центре «токсичной борьбы сторон, исказившей всю нашу политическую культуру», – заявил Тобин.

В ходе пленарной ассамблеи выступил Апостольский нунций в США архиепископ Кристоф Пьерр: ключевым словом в его речи было «единство» — единство между епископами и единство с Преемником Петра. Евхаристия – отметил представитель Святейшего Престола, – это «не просто то, что мы принимаем, но это Сам Христос, Личность, Которую мы встречаем». Эта встреча должна произойти посредством уважительного и взвешенного диалога, прежде всего с теми, кто испытывает трудности, в том числе духовные, – чтобы привести их к глубокому обращению.

В марте этого года президент Конференции католических епископов США архиепископ Хосе Орасио Гомес проинформировал Конгрегацию вероучения о намерении некоторых епископов разработать общенациональные руководящие принципы в отношении причащения политиков «прочойс» на фоне полемики, развернувшейся вокруг новоизбранного президента Джо Байдена. Отвечая американскому иерарху, кардинал Ладариа подчеркнул, что сама дискуссия на эту тему может стать «источником разногласий, а не единства внутри епископата и внутри всей Церкви в США».