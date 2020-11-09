Епископы США – Байдену: настало время единства

В минувшую субботу Епископская конференция США поздравила с победой на президентских выборах Джо Байдена – второго католика на этом посту после Джона Кеннеди, а также приветствовала Камалу Харрис, первую женщину на посту вице-президента. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

От имени всего американского епископата монсеньор Хосе Х. Гомес возносит благодарение Богу за «благословение свободы». Архиепископ Лос-Анджелеса пишет, что теперь, когда американский народ принял решение, «нашим политическим лидерам пора собраться вместе в духе национального единства, показать открытость к диалогу и приверженность общему благу». Миссия и приоритеты американских католиков ясны, утверждается в послании:

«Мы здесь, чтобы следовать за Иисусом Христом, свидетельствовать о Его любви в нашей жизни и строить Его Царство на земле». В этот период истории Соединённых Штатов «на католиков возложена особая обязанность – быть миротворцами, укреплять братство и взаимное доверие, а также молиться о возрождении духа истинного патриотизма в стране».

Американский епископат подчёркивает: «Демократия требует, чтобы все мы вели себя как добродетельные и дисциплинированные люди. Она требует, чтобы мы уважали свободу выражения мнений и относились друг к другу с милосердием и вежливостью, даже если в наших дебатах по вопросам права и публичной политики мы можем глубоко расходиться во мнениях».

В конце послания американские епископы взывают о небесном заступничестве Пресвятой Девы Марии: «Пусть она поможет нам работать вместе, дабы осуществилось прекрасная мечта американских миссионеров и основателей Соединенных Штатов: один народ перед Богом, где защищается святость каждой человеческой жизни и гарантируется свобода совести и религии».



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