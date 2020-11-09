Джо Байден стал вторым в истории США президентом-католиком

Джозеф Робинетт Байден-младший, шире известный как Джо Байден, стал вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди. Конференция католических епископов США поздравила политика с победой на выборах, напомнив ему о его религиозных корнях, передает Благовест-инфо.

Решающим для Байдена стал подсчет бюллетеней в Пенсильвании 7 ноября, по итогам которого кандидат от демократической партии заручился голосами 273 выборщиков, что гарантировало его победу.

Как и первый президент-католик Джон Кеннеди, вступивший в должность в январе 1961 и убитый в ноябре 1963 года, Байден имеет ирландские корни. Его родители были практикующими католикам и, а сам 46-й президент нередко говорил о своей вере и посещал приход св. Иосифа в Вилмингтоне, штат Делавэр.

При этом отношение единоверцев к Байдену – далеко не однозначное. Будучи сторонником либеральных ценностей, он выступает за право на аборт и однополые браки, что не может не вызвать гнев консервативно настроенных христиан – как евангеликов, так и католиков.

Некоторые католические епископы США, в частности, епископ города Провиденс, штат Род-Айленд, Томас Тобин, открыто выражали сомнения в том, что Байден – «настоящий католик». А епископ города Ноксвилл, штат Теннеси, Ричард Стика призвал политика пересмотреть свое отношение к абортам и вспомнить о том, что «Бог его будет судить».

В официальном поздравлении национальной епископской конференции, опубликованном 7 ноября, ее президент, архиепископ Лос-Анджелесский Хосе Гомес написал: «Мы благодарим Бога за блага свободы. Американский народ смог высказаться в ходе этих выборов. Настало время нашим руководителям собраться в духе национального единства, начать диалог и достичь компромисса ради общего блага».

«Наши приоритеты и наша миссия – как католиков и американцев – ясны, – пишет далее архиепископ Гомес. – Мы здесь для того, чтобы следовать за Иисусом Христом, свидетельствовать о Его любви в нашей жизни и созидать на земле Его царство. Я верю, что в этот момент истории Соединенных Штатов на католиках лежит особая обязанность быть творцами мира, продвигать братство и взаимное доверие, молиться за обновление духа подлинного патриотизма в нашей стране».

Джозеф Робинетт Байден родился 20 ноября 1942 года в скромной католической семье с ирландскими корнями в Скрэнтоне, Пенсильвания. Его бабушка по отцу, Мэри Элизабет Байден (урожденная Робинетт) была рода французских гугенотов, эмигрировавших сначала в Англию, а потом в Америку.

Окончив в 1965 году университет Делавэра и получив диплом историка и политолога, Джо Байден продолжил учебу на юридическом факультете Сиракузского университета (шт. Нью-Йорк). Там он познакомился с Нелией Хантер, на которой женился. У них родилось трое детей.

В 1972 году, в возрасте 30 лет, Байден был избран в сенат США. В том же году Нелия Байден и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. В 1977 году Джо женился повторно на Джилл Трейси Джейкобс. В 1981 году у них родилась дочь.

В августе 1979 года состоялся визит американских сенаторов во главе с Джо Байденом в Ленинград. На тот момент 36-летний Байден занимал пост председателя подкомиссии Сената США по европейским делам. Байден посетил тогда Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы к монументу Родины-матери. Молодому политику вручили памятную медаль мемориала, на что Байден ответил следующее: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Завоеванный мир должен стать целью нашей жизни». Кроме того, американские сенаторы побывали в Эрмитаже и Петродворце (Петергофе), а исполком Ленсовета устроил для зарубежных гостей обед.

«Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. Брежнев был очень болен и сразу ушел. А Косыгин тогда сказал нам: ‘Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины’.

Сегодня такое абсолютно невозможно. Мы преодолели груду недоверия и сделали все для общего блестящего будущего. В XXI веке нет никаких весомых причин не доверять друг другу», — делился позднее своими воспоминаниями об этом визите Байден.

В начале 1988 года сенатор от штата Делавэр, член комитета по иностранным делам в Сенате США Джозеф Байден снова посетил Москву в составе делегации молодых политиков.

В Кремле его тогда встречал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Андреевич Громыко.

В 2009-17 годах, когда главой американского государства был Барак Обама, Байден занимал пост вице-президента.