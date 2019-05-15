Епископы Казахстана: развитие СМИ – необходимый аспект нашего служения

С 3 по 6 мая в Нур-Султане проходила встреча Конференции католических епископов Казахстана – первая с момента переименования города и первая после недавнего визита ординариев Казахстана ad limina. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Одним из главных вопросов повестки дня было развитие средств массовой информации. «Люди сейчас проводят большую часть своего времени в мире новых технологий. Мы тоже хотим быть там, где они находятся, чтобы хорошо служить нашим людям», — приводит пресс-служба Конференции католических епископов Казахстана слова Преосвященного Хосе Луиса Мумбиелы Сьерры.

На встрече иерархов речь шла и о подготовке новых процессов прославления подвижников, связанных с Церковью в Казахстане, в частности, монахов и мирян мучеников, выходцев из Франции, Испании и Италии, чья история восходит к XIV веку: они несли Благую Весть на границе с Китаем под началом епископа Ричарда Бургундского. Еще один возможный процесс беатификации касается жительницы Караганды Гертруды Детцель, скончавшейся в 1971 году. Будучи мирянкой, она сумела воспитать целое поколение будущих сестер – Служительниц Иисуса в Евхаристии. Это внимание к прославлению подвижников епископ Мумбиела Сьерра объяснил тем, что в наше время, на фоне избытка негативных новостей о Церкви, необходимо показать миру, что, помимо слабостей и греха, в Церкви есть святость и верность.

Епископы подчеркнули значение воспитания казахстанцев в духе милосердной любви, побуждающей помогать людям, участвовать в акциях благотворительности, сотрудничать с местным отделением «Каритас». В рамках ассамблеи Конференции католических епископов Казахстана состоялись встречи с вице-министром министерства информации и с председателем Комитета по делам религий.