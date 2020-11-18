Епископы изложили свой взгляд на арктическую политику Евросоюза

Европейские иерархи просят поставить в центр арктической политики права человека, в том числе права коренных общин. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Комиссия епископских конференций Европейского союза (COMECE) опубликовала обращение по поводу арктической политики ЕС, в особенности перед лицом затрагивающих Арктику экологических, общественно-экономических, геополитических проблем, а также проблем, касающихся прав человека. Таким образом католические епископы пожелали внести свой специфический вклад в общественные консультации Евросоюза, начатые в связи с тем, то последний комплекс мер по Арктике был принят в 2016 году.

Свою точку зрения СОМЕСЕ разработала в сотрудничестве с поместными Церквами. Согласно епископам, арктическая политика Евросоюза должна продвигать «партнерство ради устойчивого и целостного развития людей, семей и местных общин, при уважении их естественной среды обитания». В документе подчеркивается, что в центре европейской политики в регионе должно быть «человеческое измерение», включающее охрану здоровья, безопасность и общественно-экономическое развитие местных общин и приезжих работников.

Кроме того, отмечается необходимость «укреплять защиту и продвижение прав человека, включая право на земельную собственность, общественные, культурные, религиозные и языковые права коренных общин». Епископская комиссия призывает ЕС поставить на первое место устойчивость местных общин на фоне климатических изменений и их последствий. «Богатство природных ресурсов арктического региона и облегчение к ним доступа по причине таяния ледников, — поясняют авторы документа, — способствуют хищническим практикам, приводящим к истощению ресурсов и к обеднению местных жителей». Епископы напоминают о целостной экологии, к которой призывает Папа Франциск: целостный подход к экологии позволяет защитить Творение и создать по-настоящему справедливый общественно-экономический порядок.

Будущая политика ЕС в Арктике должна включать в себя «юридически обязующий механизм социальной ответственности предприятий, так чтобы они неукоснительно соблюдали права человека, социальные и экологические стандарты, признанные на международном уровне». Во избежание риска раздробленности региона следует «продвигать новые и инклюзивные способы многостороннего участия региональных и местных органов, включая коренные общины». Наконец, Комиссия епископских конференций Европейского союза выражает надежду, что «Церкви и религиозные общины, являясь сторонниками устойчивого человеческого развития и мира, будут признаны в качестве естественных партнеров Евросоюза для совместного ответа на вызовы, стоящие перед Арктикой».